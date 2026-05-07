Se ha merendado a los Javis y a Charlize Theron. Esta película de animación acaba de llegar a Netflix y ya es lo más visto de toda la plataforma

Mayo ha empezado con estrenos potentes en Nettlix, y si hace unos días el thriller de supervivencia de Charlize Theron lideraba el Top 10 de la plataforma, ha perdido el trono rapidísimo. No se lo ha arrebatado el remake de 'Mi querida señorita' que producen los Javis, sino una película de animación.

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'Intercambiados' ('Swapped') se estrenó en la plataforma el 1 de marzo y es la segunda película de Skydance tras 'Hechizados' en aterrizar directamente en Netflix. Nos lleva a una isla fantástica donde viven todo tipo de criaturillas, pero hace tiempo la armonía entre especies se rompió.

Nuestra historia arranca cuando Ollie, una criatura similar a una nutria, e Ivy, una majestuosa ave, se intercambian los cuerpos mágicamente. Así que no les queda más remedio que emprender una aventura para recuperar sus identidades y, ya de paso, traer la paz de vuelta a la isla.

Es la primera película como director de Nathan Greno desde 'Enredados', aunque esta vez en una nueva casa. En su versión original, 'Intercambiados' cuenta con las voces de Michael B. Jordan, Juno Temple, Tracy Morgan, Cedric the Entertainer y Justina Machado, aunque ha llegado con numerosas opciones de doblaje.

Para ser un estreno casi de tapadillo en Netflix, a 'Intercambiados' no le está yendo nada mal. Ya es la segunda película más popular a nivel global en Netflix, esta vez por detrás de 'Depredador dominante', se ha colado en el Top 10 en 90 países y acumula más de 15,5 millones de visualizaciones desde su estreno. Le queda mucho por alcanzar a 'Las guerreras K-pop', pero veremos si puede mantener el ritmo.

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