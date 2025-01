Esta película de fantasía de Netflix lo tenía todo para triunfar pero se queda a medio gas. Una aventura animada de la directora de 'Shrek' con las voces de Nicole Kidman y Javier Bardem

Echándole un ojo a las mejores películas de animación de 2024, no hay duda de que el año pasado fue bastante flojo dentro de ese ámbito. Tuvimos muy poquitas que realmente valieran la pena, y la gran mayoría se quedaron en títulos que prometían mucho y al final se quedaban a medio camino. Como 'Hechizados', la entretenida aunque desaprovechada aventura animada que estrenó Netflix a finales de año.

¡Mis padres son monstruos!

Elian es una princesa adolescente que tiene que lidiar con un gran problema: sus padres han sido convertidos en monstruos. Por si apañárselas para dirigir el reino sola no fuera suficiente, la joven tendrá que lanzarse a la aventura para poder averiguar la forma de que sus progenitores vuelvan a ser humanos.

'Hechizados' ('Spellbound') era una de las grandes apuestas animadas de Netflix para 2024: ya no solo por ser la nueva película del estudio Skydance ('Luck'), sino porque contaba con Vicky Jenson al frente (codirectora de 'Shrek'), John Lasseter en la producción (fundador de Pixar) y Alan Menken en la música (autor de la partitura de películas como 'La sirenita' o 'La Bella y la Bestia').

Había ganas por ver el resultado de esta coproducción entre EE.UU. y España, que además tenía un reparto de voces de lujo con Rachel Zegler como la protagonista, Nicole Kidman y Javier Bardem como sus padres y Miguel Bernardeau como Chilo, uno de los amigos de Ellian.

Con todas esas papeletas, al final la cinta no termina de dar con la tecla para que ser auténticamente memorable. Empezando por una estructura narrativa algo desconcertante: aunque la acción parece que empieza in media res (con los padres ya convertidos en monstruos y nos lo cuentan rápido con una canción), luego tarda mucho en arrancar y dar comienzo al viaje principal.

La duración de casi dos horas no ayuda a agilizar el ritmo, como tampoco lo hace que uno de los temas principales de la película (la relación entre los padres) no se plantee hasta el último tercio, dejando la sensación de que todo lo que hemos visto hasta el momento no era más que un largo preámbulo antes de llegar a lo más importante.

Ese tema y la forma en que lo hilan con el hecho de que los padres se conviertan en monstruos es, para mí, el alma de la historia y lo que podría diferenciarla de otras películas del estilo. No quiero ser muy explícita para no spoilear, pero la conclusión a la que llega esa trama y el mostrarlo como algo no necesariamente malo me pareció lo más emotivo de todo el guion, sin duda.

La lástima es que decida meterse de lleno en esa trama tan tarde, y cuando lo hace la historia crece y te deja con las ganas de haber podido ver más de eso, equilibrando un poco mejor el guion y no dejarlo todo para el tercer acto. Consigue remontar a tiempo para acabar de la mejor manera posible, pero no puedes quitarte de encima la sensación de que podría haber sido mucho más redonda.

Tres cuartos de lo mismo para los personajes, lo suficientemente carismáticos como para haber dado más de sí (en especial esos dos seres que le dan la clave a Ellian para romper el hechizo de sus padres, y que merecían más escenas para explotar su potencial cómico).

La BSO está bien y es pegadiza pero, de nuevo, a veces pesa demasiado el querer meter una canción porque sí y no porque realmente tenga un fin narrativo y sirva para hacer avanzar la acción al mismo tiempo que de catalizador dramático para los personajes principales (¿era necesaria la canción de los Blinks y sus comidas?).

No me parece una mala película y resulta entretenida en (casi) todo momento, además de que la animación visualmente luce mucho, pero no pude dejar de pensar mientras veía 'Hechizados' que todos esos fallos le impedían dar un paso más y ser algo más auténtico y memorable.

