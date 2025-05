"Eres un hombre muy enfermo". El perfeccionismo de David Fincher alcanza otro nivel con la versión 4K de 'La habitación del pánico'

David Fincher es uno de los directores más perfeccionistas de Hollywood, lo cual puede llevarse a hacerle una enorme cantidad de tomas hasta que finalmente queda satisfecho. Eso incluso afecta a sus títulos más comerciales, pues Jodie Foster comenta en The New York Times sobre su colaboración en 'La habitación del pánico' que "es un cineasta extraordinario, y también loco y obsesivo - pero es su atención al detalle, su sentido de la técnica".

Ahora esa obsesión del detalle ha ido un paso más allá, pues recientemente se puso a la venta la edición en 4K de 'La habitación del pánico', en la cual Fincher ha estado profundamente involucrado. Tanto es así que no ha podido resistirse a la tentación de modificar un plano para cambiar la alineación de las cortinas que se ven de fondo.

Las cortinas cambiantes

A la izquierda podéis ver la versión original, mientras que en imagen equivalente de la derecha se comprueba que Fincher ha querido enderezar las cortinas. ¿En qué afecta realmente eso a la escena en cuestión? Pues todo hace pensar que en nada, pero ha molestado lo suficiente al director de 'Seven' y 'El asesino' como para querer cambiarlo.

Algo me dice que el cineasta no fue consciente de ello en su momento, ya que la propia Foster comenta en la misma entrevista a la que aludía antes que Fincher tiene "obvios problemas de trastorno obsesivo compulsivo", citando algo que sucedió en el rodaje: "Sería la Toma 85, yo estaría detrás de él y él dijo: «¿Cuál es mejor?» Y yo respondía: Sinceramente, eres un hombre muy enfermo. No hay nada diferente entre esas tres últimas tomas".

Siempre Coca Cola

Por cierto, no se trata del único cambio en esa línea, pues en esa otra escena con Kristen Stewart vemos cómo la lata de Coca Cola se ha movido para que pueda verse mejor el nombre de la marca. Y no es el único cambio que se ha hecho en esa línea:

Ahí también podemos ver cómo el vaso pasa de Coke a Coca Cola, quedando la duda de si ahí puede que haya algún tipo de acuerdo comercial detrás del cambio. Con todo, estando Fincher detrás, no descartaría para nada que haya sido idea suya.

En Espinof | La película de ciencia ficción que David Fincher fue incapaz de hacer y que obsesiona a Denis Villeneuve: "Me encantaría hacer algo así al menos una vez en la vida"

En Espinof | Inteligencia artificial, nitidez y un extra de luminosidad. Cómo David Fincher ha retocado 'Seven' en el 30 aniversario de su película