Muere Morris, el caimán más famoso de la historia del cine: trabajó con Arnold Schwarzenegger, Adam Sandler y Tom Cruise

El mundo del cine ha necesitado usar animales desde tiempo inmemorial. Es cierto que el auge del CGI está llevando a que los animales cada vez sean más sustituidos por artificios digitales, pero durante décadas no existía esa opción. Morris, el caimán más famoso de la historia del cine, es buena prueba de ello. La mala noticia es que tristemente ha fallecido en la granja para caimanes en la que estaba viviendo desde que se retirase del mundo del espectáculo en 2006.

Una larga carrera

La edad exacta de Morris se desconocía, pero se estimaba por superaba los 80 años de edad, algo que tampoco desentona mucho, pues su primera aparición en la gran pantalla se remonta a 1975 y, como decía antes, estuvo en activo hasta 2006. Su aparición más recordada es la que hizo en 'Terminagolf', la famosa comedia de Adam Sandler cuya secuela se estrena este año en Netflix.

'Eraser'

Eso sí, Morris también se dejó ver en títulos tan populares como 'La bestia bajo el asfalto', 'Entrevista con el vampiro', 'Dr. Dolittle 2' o 'Eraser'. En esta última era el caimán que fallecía a manos de Arnold Schwarzenegger en una de las escenas más míticas de la función gracias al one-liner que dice la estrella del cine de acción.

Además, el caimán Morris también apareció en la serie de televisión 'Juzgado de guardia' o en el programa de entrevistas de Jay Leno, donde se dejó ver junto a Steve Irwin, un conservacionista que curiosamente recibió el apodo de El cazador de cocodrilos.

Por lo visto, Morris empezó a actuar de una forma extraña hace una semana, tal y como ha confirmado Jay Young -dueño de la granja en la que vivía el caimán-: "no nos miraba y no estaba comiendo". Young lamenta su muerte, pero asegura que "tuvo una época feliz aquí, y murió de viejo, y no es tan trágico como algunos de los familiares que hemos perdido aquí. Pero eso forma parte de la vida. Todo lo que vive debe morir".

