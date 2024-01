Qué fue de Abbey, la perra de 'Soy Leyenda' que también trabajó con Christian Slater y mantuvo a raya en la vida real a otro famoso perro de película

Cuando echamos la vista atrás y pensamos en qué fue de alguien en el mundo del cine, siempre pensamos primero en los actores y luego quizá nos acordamos de los directores o los guionistas. Lo que rara vez se nos pasa por la cabeza es qué sucedió después con los animales que aparecieron en ellas, incluso cuando dejaron una gran impresión en los espectadores. Eso es lo que sucedió en el caso de Abbey, la perra que interpretó a Samantha, la inseparable mascota del personaje de Will Smith en 'Soy Leyenda'.

La puesta en marcha de 'Soy Leyenda 2' llevó a que me acordase de Abbey y lo más reciente que encontré sobre ella fue un artículo de 2018 de Ladbible que desvelaba que ya era muy mayor pero que seguía viva. Muchos han ido reciclando esa información desde entonces, pero yo quise saber de primera mano qué había sido de ella tanto desde el estreno de 'Soy Leyenda' como desde el texto que mencionaba antes.

Para ello contacté con Steve Berens, el dueño de Animals of Distinction, una compañía especializada en el entrenamiento de animales que también participó en títulos como 'La Máscara', 'La última noche' o 'Little Nicky', quien no tuvo ningún problema en responder a una serie de preguntas sobre Abbey.

La experiencia en 'Soy Leyenda'

Berens me comentó que en su momento le sorprendieron con una llama para ver si "podía a entrenar a un pastor alemán hembra", pues por aquel entonces siempre que se requería de un perro de esa raza se quería que fuesen lo más grandes e impresionantes posibles. Sin embargo, para el papel de Abbey "se requería que viniera a ser el bebé de Will cuando su personaje lo ha perdido todo" y acabó encontrando en una perrera al animal perfecto para el papel.

Tenía algo menos de 2 años cuando la encontré, me la traje conmigo y empezamos a entrenarla. Solo tuve un par de meses, la encontré a mediados de julio y a mediados de septiembre ya estaba rodando en Manhattan.

Sin embargo, el primer reto antes de que las cámaras empezasen a rodar fue conocer a Will Smith. Berens recuerda que “cuando conocí a Will no hacía tanto que tenía a Abbey, y tan pronto como Will empezó a bajar, Abbey se puso a ladrar y yo le pedí que se calmara, que iba a hacer que me despidiesen”. Sin embargo, el actor y Abbey conectaron prácticamente de inmediato:

Lo realmente genial fue que Will Smith la trató desde el primer día como su principal compañera de reparto. Se lo tomó muy en serio. Trabajamos juntos y me escuchó a la hora de saber qué es lo que queríamos hacer, porque hay algunas cosas que queremos ensayar para crear esa relación entre ambos.

De hecho, Berens considera que fue todo un privilegio trabajar con Smith, quien se entregó a fondo, algo no tan habitual, pues a lo largo de su carrera se ha encontrado con otros actores menos colaborativos "por miedo a ser eclipsados o porque simplemente no quieren seguir mis indicaciones".

El rodaje transcurrió sin complicaciones, pero Berens se quedó con una espinita clavada, ya que creía que iba a ser él mismo quien preparase una escena en la que Abbey tenía que pelear con otro perro:

Hay una escena en esta película que pensaba que iba a hacerla yo y la estuve preparando. Tenía a Abbey luchando con otro perro, que pareciera real. Los iba animando hasta que todo estaba bien y que ellos entendieran que íbamos a simular esta pelea y que pareciera que son dos perros liándose en serio. Muestran sus dientes, se agarran del cuello y piensas que van a hacerse daño, pero ellos saben que no es así. La clave está en la destreza en sus bocas, en hasta qué punto ejercen presión. Construimos eso, pero en cierto momento supe que los tipos del CGI les habían convencido y era como intentar quitarles un millón de dólares.

Según Berens, el resultado final "luce de pena. Cuando estás viendo una película y estás metido de lleno, si ves algo así, te saca por completo. El problema es que la gente sabe que ese perro no es verdad y eso es lo último que quieres que piensen". Él opina que hay situaciones en las que el CGI es una gran ayuda, pero que ahora se usa demasiado y que en estos casos "a mí me encanta el arte del entrenamiento y de crear estos personajes. Creo que es mucho más especial cuando el actor puede crear esta relación con el perro en vez de cuando actúas ante la nada o una pelota de tenis colgando allí".

¿Y qué sucedió después de 'Soy Leyenda'?

Tras acabar el rodaje de 'Soy Leyenda', Abbey siguió trabajó de forma esporádica, aunque no tuvo mucha suerte en su siguiente gran oportunidad: "También apareció en una serie que no duró mucho en pantalla. Su protagonista era Christian Slater". Berens no recordaba cuál era su título, pero todo apunta a que se refiere a 'My Own Worst Enemy', la serie que el actor protagonizó en 2008 y de la que solamente llegaron a emitirse 9 episodios.

Abbey tuvo después "pequeñas apariciones aquí y allá en diferentes series de televisión, pero desde entonces fue principalmente una mascota". Curiosamente, fue en ese rol donde también coincidió con otro famoso perro de película, ya que Berens comentó que, por ejemplo, "mantuvo a raya al bulldog de Little Nicky y a otros animales". Eso sí, al final su hogar principal acabó siendo otro:

Al final se quedó con la familia de mi hija y mis dos nietas. Vivía allí y cada poco la traían de visita. Más adelante, poco antes de que muriera, la trajimos de vuelta a casa hasta que murió por causas naturales. Como por desgracia nos pasa a todos, se hizo mayor. Fue un momento duro, era una perra realmente buena.

El último apunte que hizo Berens fue que "La última entrevista que hicimos con ella viva fue a finales de verano de 2018. No la recuerdo muy bien, pero no entonces no hablamos de cuántos años tenía ya, pero murió muy poco después".

Descansa en paz, Abbey.

