La actriz de 'Cosas de casa' que desapareció sin dar más explicaciones por culpa de Steve Urkel y acabó en la ruina dedicándose al porno

El 22 de septiembre de 1989 se estrenó una serie en ABC destinada a narrar las aventuras y desventuras de una familia afroamericana que siempre acababa cada episodio con una pequeña moraleja. Pero 'Cosas de casa' (traducción a la española de 'Family matters') iba a virar el guion por completo cuando, en el cuarto episodio, 'La primera cita de Rachel', apareció un molesto vecino llamado Steve Urkel. No solo se fue convirtiendo progresivamente en el protagonista, arrinconando a los Winslow, sino que incluso grabó pequeñas escenas antes y después de los episodios donde él no había aparecido para enganchar en las reemisiones. Había nacido una estrella.

¿He sido yo?

Pero la Urkelmanía se cobró víctimas también. Para empezar, el resto del reparto, que empezó a rodar creyendo firmemente que triunfaría como spin-off de 'Primos lejanos' y descubriéndose, muy poco después, como simples comparsas del personaje interpretado por Jaleel White. La serie pasó de ser un retrato sensible de una familia a convertirse en la reacción de los Winslow a las locuras de Urkel. Una y otra vez, hasta que el público empezó a bajar: la novena y última temporada, emitida ya en CBS, fue vista por menos de un tercio de los espectadores de la tercera.

Pero la mayor víctima de Steve Urkel fue la hija pequeña de la familia, Judy Winslow. En la primera temporada, Judy, que en el piloto fue interpretada por Valerie Jones y en sucesivas temporadas por Jaimee Foxworth, tenía algunas de las tramas más emotivas y menos importantes. El personaje, temporada tras temporada, fue arrinconándose más, haciendo tramas conjuntas con Richie, el otro niño de la serie. Hasta que los productores tomaron una decisión: 'Cosas de casa' es una serie de Urkel... y Judy Winslow debía desaparecer.

La serie estaba pasando por un momento de reajuste financiero (o sea, de cortes en el presupuesto) y los mandamases se vieron obligados a cortar a alguien del reparto principal. Obviamente, Carl, Harriette, Eddie, Laura o, por supuesto, Urkel, eran demasiado importantes para desaparecer por las buenas, así que quitaron del medio a la hija pequeña. Con tan solo catorce años, Jaimee Foxworth fue puesta de patitas en la calle y nunca jamás se volvió a mencionar el personaje en antena.

¿Judy? ¿Quién es Judy?

Judy Winslow desapareció como si nada de 'Cosas de casa' y se hizo un reinicio retroactivo de la familia: a partir de ahora, solo tenían dos hijos y siempre había sido así. La última vez que Judy apareció fue en el episodio 19 de la temporada 4, 'La boda de mamá', cuando subió las escaleras a su cuarto para desaparecer en una trama digna de una película de ciencia-ficción. Por otro lado, Foxworth no sabía lo que estaba pasando y no paraba de preguntarle a su madre cuándo volverían a trabajar. Nunca, aparentemente.

En el set, la que más sintió su desaparición fue Jo Marie Payton, que interpretaba a Harriette. Más adelante, mientras rememoraba sus broncas con Jaleel White, dijo, a Entertainment Tonight, "Para mí fue una mala decisión. Cuando pregunté qué había pasado con ella, porque no estaba en el ensayo, me dijeron que no importaba y nadie se iba a dar cuenta. Se llevaron a mi bebé. Si se hubieran llevado a la hija mayor como hicieron en 'El show de Bill Cosby' y la pusieran en otra serie, podrías poner la excusa de que ha salido con sus amigos. Podría reaparecer, podrías hacer lo que quisieras, ¿pero cuando te llevas a la niña?".

La niña en cuestión, en aquel momento, se vio sin saber qué demonios hacer, embotellada en una vida normal que jamás había vivido, sin amigos de ningún tipo y anhelando una fama cada vez más lejana. Para tratar de mantener la llama viva montó un grupo de R&B con sus hermanas, S.H.E, pero solo lanzaron un disco en 1997, auspiciadas por la discográfica de Shaquille O'Neal. Y entonces, solo siete años después de 'Cosas de casa', se puso el pseudónimo de Crave y se dedicó al cine para adultos.

Cosas del porno

En el año 2000 saltó a los titulares que Jaimee Foxworth, la antaño adorable Judy Winslow, tenía 21 años y llevaba un par haciendo vídeos porno bajo el pseudónimo de Crave. Según IMDb, su primera aparición fue en un vídeo gonzo llamado 'Booty Talk 20: Super Fine Sistas!' y no es que el resto de su filmografía como actriz sexual fuera mejor, desde 'More Black Dirty Debutantes 30' hasta la parodia de 'Los Jefferson'. En 2002 se retiró del cine para adultos y negó los rumores que indicaban que lo hizo después de que su familia dilapidara su fondo fiduciario de medio millón de dólares para salvarse de la bancarrota.

Por aquel entonces, según cuenta ella misma, Foxworth estaba deprimida y enganchada al alcohol y las drogas y el cine para adultos fue un pequeño respiro económico. Por suerte, su vida se ha reencaminado y ahora tiene un hijo, hizo un podcast con sus hermanas ('The S.H.E Show') en 2022 que terminó tras un episodio dedicado a Jeffrey Dahmer y tiene un Instagram muy activo con más de 130.000 seguidores en el que se califica como "Una pequeña parte de tu infancia".

'Cosas de casa', por su parte, finalizó el 17 de julio de 1998 con el esperado beso entre Laura y Steve. Y desde entonces ha permanecido dormida, aunque hubo un intento de resucitarla en 2021, cuando se anunció la película 'Did I Do That to the Holidays? A Steve Urkel Story', que tras la fusión de Warner Bros Discovery se quedó en tierra de nadie... y, de hecho, es posible que no vayamos a ver jamás. Al menos tuvimos una reunión en forma de entrevista: un episodio especial se ha planteado en numerosas ocasiones, pero jamás ha pasado de la hipótesis. Sinceramente, ¿alguien quiere ver cómo le va a Urkel a los 45 años?

