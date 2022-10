Qué fue de Jaleel White, el actor que renegó de Steve Urkel... hasta que le resucitó para vender marihuana

Fue un icono de los 90. En su honor se hicieron cereales, juegos de mesa, cómics, libros y todo tipo de merchandising: el 15 de diciembre de 1989, Steve Urkel hizo su primera aparición en los televisores de todo Estados Unidos. Solo iba a salir un episodio de 'Cosas de casa', pero la interpretación fue tan escandalosamente divertida que robó el protagonismo del resto del elenco. Pero la carrera del actor pareció desvanecerse después de conquistar el mundo: ¿Qué fue de Jaleel White?

¿He sido yo?

Jaleel Ahmad White nació el 27 de noviembre de 1976, hijo de un dentista y un ama de casa de un pueblo de California. Su carrera empezó mucho antes de 'Cosas de casa', participando en, por ejemplo, anuncios de gelatina de la mano de Bill Cosby: la profesora de preescolar del niño indicó a los padres que podría ser actor, y desde los tres años estuvo acostumbrado a vivir entre castings, cámaras y famosos.

Y 'Cosas de casa' no fue su primer papel en una serie. White ya había aparecido en 'Buenos días, señorita Bliss' (que después daría lugar a 'Salvados por la campana'), 'Los Jefferson', 'Mr. Belvedere' e incluso fue fichado para ser el hijo menor de Cosby en 'La hora de Bill Cosby' antes de que el ahora maltrecho actor le sustituyera por una actriz. Su primer papel importante fue, precisamente, como el hijo pequeño de otra familia afroamericana que plagiaba el concepto de aquella serie e intentó competir con ella: 'Charlie & Company'. Fue un auténtico fracaso que incluso dejó uno de sus episodios sin emitir.

Y, tras un par de películas donde compartió cartel con Jennifer Aniston o Soleil Moon Frye, llegó el personaje que, sin saberlo, le iba a llevar al estrellato: Steve Urkel. Urkel apareció por primera vez en el episodio 12 de 'Cosas de casa' y fue tal su éxito que se grabaron escenas suyas para introducir en las reposiciones de los primeros once episodios: la serie no se entendía sin ese vecino molesto, con voz de pito y enamorado hasta las trancas de Laura Winslow... y eso hizo que no cayera bien entre el resto de sus compañeros.

Un, dos, tres, yo me calmaré

Cuando, de la nada, un niño de doce años se hizo más popular que el resto de sus compañeros de reparto, estos empezaron a tenerle tirria. Cuando se convirtió en la única estrella de la serie, le hicieron el vacío. Pese a todo, a lo largo de las temporadas, la amistad floreció y terminó llevándose bien con el resto del reparto. De hecho, la muerte de uno de los miembros del reparto, junto con el final de 'Cosas de casa', cambió al actor para siempre.

Si fuisteis seguidores de la serie, seguro que os acordáis de Myra, la novia de Steve durante varias temporadas. La actriz, Michelle Thomas, falleció en diciembre de 1998 tras ser diagnosticada con un cáncer extremadamente raro, y Jaleel White nunca pudo superarlo (de hecho, tiene un altar en casa en su honor). Además, a pesar de poder mostrarse como un galán gracias al personaje de Stefan Urquelle (un clon de Urkel que vivía transformado en su alter-ego guapo y popular), ya no podía más con Steve, que había sido explotado hasta la saciedad incluso en otras series, como 'Padres forzosos' (de hecho, se nombró a Urkel en 'Madres forzosas') o 'Paso a paso'.

Un año después de terminar la serie, White dijo "Si me volvéis a ver hacer ese personaje de nuevo, pegadme un tiro en la cabeza y sacadme de la miseria". El problema es que nadie quería contratar a Jaleel White: todos veían a Steve Urkel, y era difícil que no fuera así. Además, sus problemas se incrementaban: el papel de Sonic, al que había puesto voz desde 1993, se le terminó en el 2000 con 'Sonic Underground'. Ni Urkel, ni Sonic. ¿Y ahora qué?

Retorno a Urkel

Tras una década perdido, en la que participó en un papel muy secundario en 'Dreamgirls' o en películas del estilo 'Megatiburón contra Crocosaurio', White tuvo dos percances que dañaron (aún más) su imagen. En 2012, justo coincidiendo con un posible resurgir al participar en 'Dancing with the stars' (donde quedó séptimo), su ex-novia Bridget Hardy le acusó de violencia doméstica. Ella decía que el actor llegó a empujarla tan fuerte contra un retrete que terminó rompiéndolo, pero él defendió que se trataba de un engaño en el camino por la custodia de su hija. Al final, todo sea dicho, el juicio fue desestimado.

La segunda polémica fue causada en el propio reality, en el que el actor era apodado como "Jerkel" tras enfadarse con Kim Johnson en un ensayo después de pisarla: White la llamó "idiota" y empezó a quejarse, mientras entraba en furia, de tener que bailar con una compañera "estúpida". De hecho, llegó a decirle algo a un bailarín profesional que se enfrentó a él que aún debe pitarle en los oídos:

¡Me recuerdas a aquel vecino molesto de esa sitcom que siempre se metía en los asuntos de los demás!

'Dancing with the stars' no devolvió a Jaleel White a primera plana y se convirtió en un actor episódico de series. Le habéis visto en 'House', 'NCIS', 'Psych' o 'Castle', e incluso haciendo de sí mismo en 'Atlanta'. Después de ser dirigido por Clint Eastwood en su peor película, '15:17 Tren a París', y de aparecer en aún más papeles sin importancia, el actor se rindió a la evidencia: tenía que volver a interpretar a Urkel, esperando que nadie siguiera su consejo y le diera un tiro en la cabeza.

Primero, como estrella invitada en 'Scooby Doo y compañía' en 2019. Tras el éxito en Internet, dos años después pasó la frontera de los dibujos animados y volvió a enfundarse en la ropa de su odiado y amado personaje para promocionar una cepa de su marca de cannabis, ItsPurpl, a la que llamó Purple Urkel y cuya tienda ahora mismo ha desaparecido. Vamos, que más allá de la viralidad gratuita no consiguió nada.

Lo último que hemos sabido del actor, que va picoteando papeles aquí y allí (estuvo en la nueva 'Patoaventuras', por ejemplo, y presentó el concurso que en España llevará Christian Gálvez, '25 palabras') es que protagonizará una película animada de 'Cosas de casa' que fue fulminada por HBO Max y ahora intenta encontrar casa: 'Did I do that? A Steve Urkel Story', donde Urkel se aliará con Santa Claus para encontrar el espíritu de la Navidad. Esperamos que nunca relea lo que dijo en 1999, por su propio bien.