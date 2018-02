27 series de los 90 tan malas que no las vería de nuevo ni aunque hicieran un remake

Si juntas en la misma frase "los 90" y "series", seguro que te asoma una sonrisa en la cara (en especial si ya tienes una edad). No es para menos con 'Expediente X', 'Twin Peaks', 'Friends', 'Urgencias', 'Los Simpsons' (las temporadas buenas), 'Frasier', 'Seinfeld', 'Policías de Nueva York', 'Ally McBeal', 'Farmacia de guardia'... pero, como en toda década, también hubo mucha broza, mucha serie mala.

En este artículo vamos a recopilar 27 series de los 90 tan malas que no las volvería a ver ni aunque hicieran un remake o una secuela, que tan de moda están.

No, en este post no encontrarás 'Los vigilantes de la playa', 'Sensación de vivir', 'Melrose Place', 'Hostal Royal Manzanares' o 'Salvados por la campana'. Si esas series son lo que entiendes por series malas, las series que pueblan este post harán que quieras arrancarte los ojos y dárselos de comer a los cerdos. El que avisa no es traidor.

Disclaimer #1: las únicas condiciones para aparecer en esta lista, además de ser una serie muy mala, es haberse visto legalmente en España, ser de acción real y que no haya tenido un remake o secuela. Obviamente me saltaré estas condiciones a la torera.

Disclaimer #2: el orden del siguiente listado es totalmente aleatorio. Bueno, más o menos.

Sons of Thunder

País: USA

Año: 1999

Cadena: CBS

Temporadas: 1



Antes de que Internet lo convirtiera en meme (y leyenda), Chuck Norris reinó en la tele noventera con la reaccionaria 'Walker Texas Ranger' (o como quisiera Carmen Sevilla que se pronunciara). En la cuarta temporada de dicha serie empezaron a aparecer como recurrentes Carlos Sandoval y Trent Malloy, dos amigos de la infancia que ya de mayores se dedicaban a desfacer entuertos y de vez en cuando ayudaban a Walker.

A alguien en la CBS se le ocurrió que los chavales (uno un rudo policía latino, el otro un karateka rubiales) tenían potencial y les dio una serie, 'Sons of Thunder', donde formaban una agencia de investigación llamada Thunder Investigation y que era tan infecta que apenas duró seis capítulos.

Acapulco H.E.A.T.

País: USA / Francia

Año: 1993

Cadena: Sindicación / M6

Temporadas: 2



Inenarrable serie de acción a mitad de camino entre la exploitation tardía de 'Los Ángeles de Charlie' y versión para todos los públicos de las cintas triple B (Bullets, Bombs, and Babes) de Andy Sedaris. Un grupo de guapos y guapas modelos de día pero de que noche son espías de una agencia internacional antiterrorismo. Si pensabais que 'Acapulco Shore' era lo peor que había salido nunca de esa zona mexicana, estáis muy equivocados.

Obviamente, 'Acapulco H.E.A.T.' no pasó de la primera temporada... en Estados Unidos, porque en Europa parece que gustó bastante y con financiación francesa se realizó una segunda temporada. Vivir para ver.

L.A. Heat

País: USA

Año: 1996

Cadena: TNT

Temporadas: 2



Seguimos con "calor" pero esta vez cambiamos el paraíso de Acapulco por la gran urbe de Los Ángeles. Una urbe donde dos policías antagónicos hasta en el color de su piel detienen a malosos recurriendo a violencia sin cuartel. ¿Te suena? Sip, 'L.A. Heat' no dejaba de ser una exploitation barata de 'Arma Letal' a mayor gloria del inefable Dick Wolf, a cuyo lado Steven Williams parecía Laurence Olivier.

Tan mala era que ninguna cadena quiso estrenarla en su momento en los Estados Unidos. Sin embargo tuvo bastante éxito en Alemania y España (nos tragamos cualquier cosa, amigos), lo que hizo que se hiciera una segunda temporada y que llegara un estreno tardío en TNT años después.

Calor tropical

País: Canadá

Año: 1993

Cadena: IO

Temporadas: 3



Venga, seguimos con más "calores", esta vez tropicales... aunque esta serie canadiense-israelí, que seguía las andanzas del coletudo detective Nick Slaughter, estaba ambientada en los Cayos de la Florida.

Es una de las muchas anécdotas de 'Tropical Heat', una serie por lo demás infame. La más curiosa es que se trata de la serie más famosa de la historia de Serbia y Nick Slaughter se convirtió en todo un símbolo para la oposición al dictador Milosevic. True story. Cosas veredes, Sancho, cosas veredes.

V.I.P.

País: USA

Año: 1998

Cadena: Sindicación

Temporadas: 4



Pamela Anderson era, a mediados de los 90, una de las personas más famosas del mundo gracias a sus carreras costeras en 'Los vigilantes de la playa'. Se vino arriba, dejó la serie de los socorristas y se buscó un vehículo para su exclusivo lucimiento. Craso error porque 'V.I.P.' era un cuadro de consideración, otro ejemplo de acción sepsi noventera que sólo aguantó en antena por el empeño de la canadiense.

Por cierto, Valerie Irons (el nombre del personaje de la Anderson) consigue su agencia de guardaespaldas después de que su anterior dueño la deje tirada en el primer capítulo. El crápula en cuestión era ni más ni menos que Bryan Cranston. Lo que hay que hacer para comer.

Bola extra: ya en el nuevo siglo Pamela Anderson unió fuerzas con Stan Lee y crearon 'Stripperella'. Lástima que se nos salga del rango (de fechas y de tipo de serie).

Pacific Blue

País: USA

Año: 1996

Cadena: USA Network

Temporadas: 5



El canal por cable USA Network nos ha dado este siglo grandes series como 'Monk', 'Psych', 'Burn Notice', 'Suits' o 'Mr. Robot'... pero antes de eso también nos dejó 'Pacific Blue'. Sí, aquella serie de los policías en bicicleta por las playas de Los Ángeles.

A pesar de tratarse una serie de planteamiento ridículo y desarrollo plano, contó con el favor del público, aguantando cinco temporadas en antena, siendo exportada a todo el mundo y fichando a actores famosos como Mario López. ¿Quién le iba a decir a A.C. Slater que iba a terminar apatrullando la ciudad en bicicleta con bermudas, polito y chichonera?

Kung Fu: la leyenda continúa

País: USA

Año: 1993

Cadena: PTEN

Temporadas: 4



'Kung Fu' fue una de las series más exitosas de los 70 y convirtió a su protagonista, David Carradine, en toda una estrella. Veinte años después Carradine recuperó, más o menos, su personaje icónico en una chusta de campeonato que fue la serie emblema junto a 'Babylon 5' de la PTEN, como se llamaba en un principio la network de Warner (luego The WB y ahora The CW).

'Kung Fu: la leyenda continúa' nos traía al nieto del Caine original que, después de muchos años vagando por el mundo, vuelve a la gran ciudad y empieza a ayudar a su hijo policía a resolver crímenes y apalear unos cuantos malos. Infumable.

Vacaciones en el mar: La nueva tripulación

País: USA

Año: 1998

Cadena: UPN

Temporadas: 2



'Vacaciones en el mar' (aséptica traducción del trotón original 'The Love Boat') ya era una serie regulera pero hay que entender que los amoríos y aventurillas en el crucero del capitán Stubing eran muy hijas de su tiempo, de los 70. Pero hacer una secuela tardía a finales de los 90 y mantener el mismo formato y tipo de serie pues no se puede catalogar de buena idea.

Algo tenía que emitir la recién creada UPN pero ni el carisma de Robert Urich, todo un veterano de la tele USA, salvaba la papeleta y tras la segunda temporada fue cancelada sin llegar a ver el nuevo siglo.

Salvados por la campana: La nueva generación

País: USA

Año: 1993

Cadena: NBC

Temporadas: 7



A todos nos gustaba 'Salvados por la campana' pero Zack, Slater y Kelly se fueron a la universidad (y sus aventuras ya no molaban tanto), Jessie se fue a Las Vegas y se hizo stripper y los nuevos alumnos del instituto del señor Belding dejaban mucho que desear.

Actores de pacotilla, tramas recicladas... ni la vuelta de Screech, el inefable Dustin Diamond, a partir de la segunda temporada pudo levantar una serie que aún así duró siete largas y agónicas temporadas. Se ve que la NBC tenía poca cosa que poner los sábados por la mañana.

Un chapuzas en casa

País: USA

Año: 1991

Cadena: ABC

Temporadas: 8



De las sitcoms longevas y exitosas de los años 90 la peor creo que sin discusión era 'Un chapuzas en casa'. Vehículo para el lucimiento del nefasto Tim Allen que interpretaba a una especie de versión de si mismo, presentador de un programa de bricolaje en una tele local y padre de familia numerosa.

Humor rancio, personajes odiosos, terrible todo... sobre todo que durara ocho temporadas y que incluso lideró las audiencias usamericanas la temporada 93/94. Sólo se salvaba el señor Wilson, el vecino del que sólo veíamos la gorra detrás de la valla y que venía a decirle a los Taylor lo que todos pensábamos: que eran lo peor.

Canguros

País: España

Año: 1994

Cadena: Antena 3

Temporadas: 3



El inefable José Frade le vendió a Antena 3 varías series de dudosa calidad a principios de los 90. Podíamos haber elegido 'Hermanos de leche' (cuyo cambio de Juan Echanove por El gran Wyoming es historia de la televisión española) por ejemplo pero nos quedamos con 'Canguros', donde, con ayuda de sus amigas y compañeras de pìso, el personaje de Maribel Verdú cuidaba de varios niños a la vez que era amante de sus padres.

Una comedieta de enredos picarona, de planteamiento alucinado, realización cutre y una rotación de actores que ni un equipo de la NBA (pasaron por el plató actrices de método como Paula Vázquez o Mar Flores). Sin embargo los chavales de la época no nos perdíamos ni un capítulo. Imagino que el escueto vestuario de Verdú y compañía tenía algo que ver. ¡Lo que se traga uno cuando tiene las hormonas revolucionadas!

Fernández y familia

País: España

Año: 1998

Cadena: Telecinco

Temporadas: 1



José Luis Gil (el popular señor Cuesta de 'Aquí no hay quien viva') y Amparo Bravo protagonizaban una curiosa mezcla de sitcom y programa de cámara oculta llamada 'Los Cañete' en las autonómicas y pronto dieron el salto a la tele nacional con una tira diaria llamada 'Fernández y familia'... un auténtico desastre que sólo duró un par de meses de antena.

Una infame colección de chistes rancios, interpretaciones pobres y situaciones sin sentido que no le dio a Telecinco el éxito que tenían otras series diarias como 'Al salir de clase' o 'El súper'. Superó el verano del 98 pero no se llegó a comer el turrón.

Nada es para siempre

País: España

Año: 1999

Cadena: Antena 3

Temporadas: 2



Antena 3 compró los derechos de un culebrón venezolano y lo convirtió en una versión de baratillo de 'Al salir de clase'. Mientras que la serie de Telecinco te mantenía en vilo con sus locas tramas y con el tiempo se ha confirmado como una gran cantera de actores, la respuesta de Antena 3 la veíamos básicamente por las risas que proporcionaban unas tramas ridículas y unas actuaciones flojísimas.

Lo único que se salvaba eran la canción de Cómplices de la cabecera y Carola Baleztena, que luego pasó a 'Al salir de clase' cuando 'Nada es para siempre' fue cancelada a finales del año 2000.

Tres hijos para mi solo

País: España

Año: 1995

Cadena: Antena 3

Temporadas: 1



Si hablamos de una serie española sobre un padre de familia viudo con tres hijos estrenada en 1995, casi al 100% que te viene a la cabeza 'Médico de familia'. Pues no, hablamos de 'Tres hijos para mi sólo', otra serie con la misma premisa, surgida de la factoría de José Frade... y estrenada la misma semana que la serie de Emilio Aragón.

Hubo cruce de demandas por plagio entre Frade y Globomedia y al final, para diferenciarse de 'Médico de familia', Frade y sus guionistas tuvieron que inventarse hasta una trama de secuestro con Antonio de la Torre y Santiago Segura como improbables secuestradores.

Desterrada a la tarde de los domingos, Antena 3 la canceló al final de la primera temporada mientras que 'Médico de familia' se convertía en la serie más exitosa de la historia de España. Milikito siempre prevalece.

Cazatesoros

País: Canadá

Año: 1999

Cadena: CityTV

Temporadas: 3



Otra serie canadiense de bajo presupuesto (y baja calidad) que en los Estados Unidos se estrenó directamente en sindicación y que en España rellenó las tardes de los sábados en Telecinco. En esta ocasión se trata de una exploitation de Tomb Raider (y algo de 'Indiana Jones') en la que la hawaiana Tia Carrere era el émulo de Lara Croft.

Tramas clónicas y simplonas, los ya comentados problemas presupuestarios, una química inexistente entre Carrere y su partenaire masculino y un humor algo infantil. Lo único que se salvaba de 'The Relic Hunter' (que es como se llamaba en el idioma de Shakespeare) era la propia Carrere, que daba vida a una heroína muy badass al estilo de otras de la época como Xena o Buffy Summers. Por lo demás, infumable.

Tarzán

País: Francia / Canadá

Año: 1991

Cadena: TF1 / Sindicación

Temporadas: 3



Wolf Larson, uno de los actores menos expresivos de la historia, ya ha aparecido en este listado (ir al epígrafe de 'L.A. Heat'... o mejor déjalo) pero fue esta serie, la enésima versión de los clásicos personajes de Edgar Rice Burroughs (y posiblemente la peor), la que le llevó a una injusta, inmerecida y, por fortuna, corta fama.

Estamos ante el Tarzán con mejor pelazo de la historia pero por lo demás estamos ante una chusta épica financiada con dinero francés y, como no, canadiense.

Renegado

País: USA

Año: 1992

Cadena: Sindicación

Temporadas: 5



Stephen J. Cannell, el creador de 'El Equipo A', intentó repetir el éxito en los 90 (con declaración gradilocuente en la intro incluso) de la mano de Lorenzo Lamas, the one and only rey de las camas.

El bueno de Lorenzo, actor lamentable convertido en estrella gracias a su papel de Lance en 'Falcon Crest', era un cazarrecompensas al que, junto a un amigo nativo americano, no había malote que se le resistiera. Cinco temporadas de éxito de audiencia y desastre en todo lo demás: cutre, esquemática, filo-fascista... lo tenía todo.

Trueno en el paraíso

País: USA

Año: 1994

Cadena: Sindicación

Temporadas: 1



A ver, es la serie de Hulk Hogan. Con eso creo que queda meridianamente claro el porqué de su inclusión en esta lista, ¿no?

Cobra

País: USA

Año: 1993

Cadena: Sindicación

Temporadas: 1



'Cobra' (nada que ver con el brazo fuerte de la ley) fue otro intentó de Stephen J. Cannell de reverdecer los laureles de 'El Equipo A', esta vez apoyándose en el "ninja americano" Michael Dudikoff, un tipo que daba las patadas voladoras que daba gusto verlas pero que tenía el mismo talento y carisma para la actuación que una tortuga.

Esta vez lo nefasto de la propuesta (una organización encubierta contra el crimen, Cobra, recluta a un marine caído en desgracia y le da un descapotable rojo para que vaya a zurrar a malos de diversa índole) fue acompañado de un fracaso de audiencias por lo que fue cancelada al finalizar su primera temporada.

James Tolkan, el director del instituto de 'Regreso al futuro', interpreta al jefe de la organización Cobra porque de algo hay que comer, supongo.

Tequila y Bonetti

País: USA

Año: 1992

Cadena: CBS

Temporadas: 1



Las series de policías con parejas formadas por un humano y un perro tienen un claro dominador en nuestra memoria popular: 'Rex, un policía diferente'. Pero antes estuvieron 'Tequila y Bonetti'. Tequila era un chucho socarrón del que podíamos escuchar sus pensamiento. Bonetti era un pichabrava italo-americano. La serie un cuadro importante que fue cancelada por la CBS a mitad de su primera temporada.

Curiosamente la serie tenía unos claros tintes de comedia de acción pero sin embargo terminaba con unos dramáticos montajes a piano muy en el rollo del videoclip de 'November Rain', salvando las distancias, claro.

Otra curiosidad: ya en el siglo XXI se hizo un remake italiano con el mismo protagonista, Jack Scalia.

El Cuervo

País: Canadá

Año: 1998

Cadena: Sindicación

Temporadas: 1



No es tan nefasta como las secuelas directas a deuvedé que tuvo la cinta de Alex Proyas, incluso se podría decir que el piloto es hasta aceptable, pero lo de convertir el material de James O'Barr en un procedimental (noventero) al uso es poco menos que de cárcel.

De este 'El Cuervo' seriéfilo y canadiense lo mejor es sin duda Mark Dacascos. El protagonista de 'Crying Freeman' era una elección muy lógica para revivir a Eric Draven. Lo demás, formulaico y light... aunque para versiones light, el siguiente ítem de la lista.

RoboCop

País: Canadá

Año: 1994

Cadena: CTV

Temporadas: 1



Las secuelas del clásico de Paul Verhoeven no fueron obras maestras pero por lo menos mantenían el nivel de violencia y reivindicación. Sin embargo esta serie noventera de origen canadiense (otra más) y con un target para toda la familia nos presenta a un Robocop pacifista en una Detroit utópica.

Junto al escaso presupuesto y los actores de segunda fila habituales en este tipo de producciones canadienses, los responsables meten una subtrama romanticona realmente pastelosa para completar la infamia. Afortunadamente esta 'RoboCop' fue un fracaso merecido y apenas duró una temporada.

Loca academia de policía

País: USA

Año: 1997

Cadena: Sindicación

Temporadas: 1



Venga, prosigamos con más sagas cinematográficas que tuvieron uno de sus puntos más bajos en su pase a la televisión con 'Loca academia de policía'. La versión televisiva de la popular comedia ochentera era un despropósito de escaso presupuesto y menos gracia todavía.

Nos sirvió para deleitarnos con los imposibles sonidos que era capaz de producir con su boca Michael Winslow (único del elenco original que repitió) y poco más. Merecida cancelación tras sólo una temporada.

Una chica explosiva

País: USA

Año: 1994

Cadena: USA Network

Temporadas: 4



Cerramos (lo prometo) este tramo de pelis de éxito convertidas en series flojitas con esta 'Una chica explosiva'. Ya la original no es precisamente lo mejor de John Hughes (aunque tiene unas cuantas escenas icónicas) pero es que esta adaptación, que tuvo un moderado éxito, rozaba el encefalograma plano.

La premisa era la misma, dos frikis que no se comen un rosco crean con su ordenador la mujer perfecta, pero la serie termina deviniendo en una especie de Doraemon donde Lisa toma el relevo del gato cósmico y cada capítulo tiene que salvarle el trasero a los dos protagonistas con diversos artilugios y ardides.

Lo mejor y único salvable era, claro, la inglesa Vanessa Angel. Uno de los grandes mitos eróticos de los 90... y posiblemente la más olvidada.

Modelos

País: USA

Año: 1994

Cadena: Fox

Temporadas: 1



Spin-off de 'Melrouse Place' centrado en la agencia de modelos de la madre de la pérfida Amanda Woodward, interpretada por la mítica Linda Gray (la achispada Sue Ellen de 'Dallas').La idea suena terrible, la ejecución fue peor todavía.

De lo más infame surgido de la factoria de Aaron Spelling, la Fox se la quitó de en medio en cuanto pudo.

Cop Rock

País: USA

Año: 1990

Cadena: ABC

Temporadas: 1



Nombre: Steven Bochco. CV: 'Canción triste de Hill Street', 'La ley de Los Ángeles', 'Médico precoz' o 'Murder One'. Pero hasta el mejor escriba tiene un borrón y en este caso se trata de 'Cop Rock', una serie que otra cosa no pero daba lo que prometía: era un musical policíaco.

Era 1990 y nadie estaba preparado para aquello (creo que en 2018 seguimos sin estar preparados, la verdad) y unas semanas después de su estreno fue cancelada sin piedad.

Por cierto, 'Cop Rock' sirve como excepción a la regla: nunca se emitió en España. Pero había que meterla en la lista fuera como fuera, ¿verdad?

Los vigilantes de la noche

País: USA

Año: 1995

Cadena: Redifusión

Temporadas: 2



Y terminamos por todo lo alto, con lo peor de lo peor: 'Los vigilantes de la noche'. 'Los vigilantes de la playa' estaba en su máximo de popularidad y The Hoff pudo poner en marcha su gran idea: Mitch Buchannon, socorrista de día, detective privado de noche. Peor. Idea. De la historia.

Como la primera temporada fue un desastre (como es lógico) en la segunda temporada decidieron meter vampiros, zombies y demás seres del averno. Me hubiera gustado estar en la reunión en la que se decidió dar luz verde a esto, seguro que a fantas no estaban.