'Primos lejanos': la serie de los 80 que engendró a 'Cosas de casa' y vuelve a despertar nostalgia gracias a 'She-Hulk' (pero no podemos ver en streaming)

Algunos lugares forman parte de nuestro ideario televisivo colectivo, ya sean reales, ficticios o una mezcla de ambos. En 'Las chicas de oro' oíamos continuamente esas historias de Sofía que empezaban con un "Imaginad: Sicilia...". Pero Rose nos divertía con las surrealistas anécdotas de un lugar llamado, por arte de birlibirloque y los caprichos del doblaje, Senolaf; en realidad, St. Olaf (en el estado de Minnesota). Y el primo Balki nos llegó a convencer de que existía una isla griega llamada Mypos.

'Primos lejanos' es de la misma quinta que otras míticas como 'Alf' o 'La familia Hogan'. Estas se estrenaron en 1986 (en España, Balki y Larry llegaron en 1990, de la mano de Canal+ en abierto) pero lo cierto es que en la década de los 80 las sitcoms proliferaban en la televisión americana y esta sección le debe mucho a aquella época dorada. ABC nos trajo esta comedia blanca y ligera sobre dos primos, dos perfectos desconocidos de carácter antagónico que comparten piso en Chicago y que hoy protagonizan nuestro Nostalgia TV.

Un periodista y un pastor

'Primos lejanos' parte de la llegada de Balki Bartokomous (Bronson Pinchot) a Chicago para experimentar la vida en la gran ciudad y dejar atrás sus ovejas y su Mypos natal. Cuando se presenta ante la puerta del "Primo Lary" (Mark-Linn Baker) diciendo que es su primo (lejano) y con su extravagante acento, aquel no puede estar más confuso. Más aún cuando se acopla a vivir en su sofá. Pero viniendo de tan lejos, ¿cómo decirle que no? Incluso le consigue trabajos; para la temporada 3, Balki acaba convirtiéndose en el chico del correo en el Chicago Cronicle, el periódico en el que trabaja Larry.

El griego empieza así una nueva vida de inmigrante en América, tratando de adaptarse al entorno, a costumbres completamente nuevas y al idioma, dando lugar a las típicas situaciones rocambolescas. Su nostalgia le hace recordar constantemente (llegando a ser algo cansino) su vida en Mypos: la "danza de la alegría", un baile típico de la isla, será un gag recurrente en la serie. La convivencia con Larry es un auténtico desastre: Balki tiene el don de la inoportunidad y de poner muy nervioso al maniático Larry Appleton.

Pero, lógicamente, los primos acabarán haciéndose amigos porque Balki es socialmente torpe, pero de buen corazón. En la segunda temporada se incorporan las novias oficiales, Jennifer y Mary Ann, que lo serán hasta el fin de los tiempos de la serie: en la última temporada se casan, se embarazan a la vez y acaban compartiendo casa. Pero después de aquello, no quedaban muchas tramas por explotar. Sólo ponerle fin, después de 150 capítulos, ocho temporadas y siete años en la parrilla de ABC.

Y 'Primos lejanos' engendró a 'Cosas de casa'

Resulta que Steve Urkel apareció en nuestras vidas gracias a 'Primos lejanos'. Todo empezó en el Chicago Cronicle, el periódico ficticio en el que también trabajaba Harriette Winslow de ascensorista, esa persona que, no sé muy bien por qué motivo, ocupa un puesto laboral únicamente para apretar los botones por ti. Carl también fue convenientemente presentado a la audiencia como su marido. Algún genio debió pensar que estaría bien saber qué pasaba en casa de los Winslow cuando Harriette acababa su jornada laboral de operadora de ascensor. Así se gestó 'Family Matters' y, con ella, uno de los personajes más odiables de la televisión, que pronto perdió la gracia (aunque Antena 3 y su bucle de redifusión tuvieron mucho que ver en ello).

Y es que, como comentaba más arriba, los 80 fueron la edad de oro de las sitcoms blandas y familiares, con openings en los que veíamos a los actores (algo casi impensable hoy): 'Los problemas crecen', 'Padres forzosos', 'La hora de Bill Cosby', 'Papá Comandante', 'Las chicas de oro' y tantísimas otras. Afortunadamente, el género ha evolucionado hasta llegar al nivel de 'Modern Family', que ha puesto patas arriba el concepto de comedia familiar.

Balki y Larry en la actualidad

Bronson Pinchot ha participado como secundario en una lista discreta pero aceptable de películas. También ha intervenido como invitado en diversas series; su última aparición en una ficción fue en 2010, en 'Hawai 5.0'. Pero aún le quedaba algo más por hacer en televisión: desde 2012 conduce su propio programa de "rey del bricolaje" en el canal de cable DIY, llamado 'The Bronson Pinchot Project'. Al parecer, se dedica a comprar casas antigüas y reformarlas.

Mark Linn-Baker ha aparecido también en numerosas series ('Padres forzosos', 'Cosas de casa', 'Ally McBeal', 'Ley y orden') pero al mismo tiempo desarrolló su faceta de director en algunos capítulos de 'Vivir con Mr. Cooper', 'Paso a paso' o 'Cosas de casa'. También lo intentó con 'The trouble with Larry', al frente de la cual puso al propio Pinchot como actor principal, el mismo año que finalizaba 'Primos lejanos'. Sin embargo, la serie sólo duró una temporada en antena. Algunas de sus últimas intervenciones televisivas fueron en un capítulo de 'The good wife', interpretando a un juez, o haciendo un memorable cameo en 'The Leftovers'.

Actualmente, Mark Linn-Baker vuelve a estar de actualidad gracias a 'She-Hulk: abogada Hulka', la serie de Marvel y Disney+, donde da vida al padre de la heroína, Jennifer Walters (Tatiana Maslany). Seguro que muchos lo reconocisteis como el genuíno "primo lary".

Por cierto, Factoría de Ficción repuso 'Primos lejanos' hace un par de años y Cuatro hizo lo propio en 2006. Lamentablemente, hoy en día no es posible ver la serie en ninguna plataforma de streaming. Esperemos que Netflix, Disney+, HBO, Amazon... o cualquier otra con tanto catálogo disponible, se den cuenta de nuestra necesidad y nos regalen un estreno fresquito.