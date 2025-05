La nueva película del universo John Wick nos recuerda que su estreno es inminente: Ana de Armas brilla en el brutal tráiler final de 'Ballerina'

Lionsgate ha decidido poner toda la carne en el asador con 'Ballerina' y ha lanzado el impresionante tráiler final de la nueva película del universo John Wick. Recordemos que aquí Keanu Reeves cede el protagonismo a Ana de Armas en una cinta que promete ser uno de los mejores espectáculos de acción del año. Eso sí, el actor también hará una pequeña aparición dando vida al mítico asesino.

'Ballerina' cuenta la historia de Eve Macarro, quien vio como su padre era asesinado a sangre fría cuando era una niña. Poco después comienza un entrenamiento para convertirse en una asesina a las órdenes de Ruska Roma, pero su vida cambiará para siempre cuando llegue el momento en el que pueda vengarse de los responsables de la muerte de su progenitor.

Un largo camino hasta estar lista

La gran duda que rodea a 'Ballerina' es que la película se rodó a finales de 2022 y no se estrena hasta ahora. De hecho, en su momento se dijo que el problema estaba en que que no era lo suficientemente buena, lo que llevó a que fueran necesarios tres meses de reshoots supervisados por Chad Stahelski, el máximo responsable de las cuatro anteriores películas de este universo. Se ve que no habían quedado muy satisfechos con el trabajo realizado por Len Wiseman.

En 'Ballerina' también veremos a otros viejos conocidos de la saga, pues Anjelica Huston recupera el personaje que interpretó en 'John Wick 3: Parabellum', mientras que Ian McShane y Lance Reddick vuelven a dar vida a Winston y Charon. Por desgracia, Reddick falleció en 2023, por lo su participación en la franquicia acaba aquí. El reparto se completa con los fichajes de Gabriel Byrne, Norman Reedus y Catalina Sandino Moreno.

El estreno exclusivo en cines de 'Ballerina' está previsto para este próximo 6 de junio de 2025. Luego tocará armarse de paciencia para seguir profundizando en este, pues 'John Wick 5' todavía está en fase de desarrollo.

En Espinof | Las 33 mejores películas de acción de la historia

En Espinof | Keanu Reeves elige las 10 mejores películas de su carrera como actor y deja fuera varios de los papeles más míticos de su filmografía