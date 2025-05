Gerard Depardieu es declarado culpable de agresión sexual y recibe una condena de 18 meses de prisión... pero no llegará a entrar en la cárcel

Han tenido que pasar siete años para que la justicia haya dictado sentencia contra Gerard Depardieu, imputado por primera vez en 2018 por un caso de violación y agresión sexual y, posteriormente, acusado de violencia sexual y conducta sexual inapropiada por 13 mujeres relacionadas con la industria del cine —incluyendo actrices, maquilladoras y personal de producción— quienes, presuntamente, sufrieron abusos por parte del actor en 11 rodajes ubicados entre 2004 y 2022.

La primera sentencia

Finalmente, después de que ninguno de los casos mencionados llegase a juicio, han sido las denuncias de agresión sexual presentadas en 2024 por una asistente de realización y una escenógrafa de 'Les volets verts', largometraje dirigido por Jean Becker y estrenado en 2022, las que han derivado en una condena de 18 meses de prisión suspendida.

Tal y como señala el medio Liberation, esto significa que el intérprete no entrará en prisión, pero sí deberá cumplir con dos años de inhabilitación política, que implica la retirada de sus derechos civiles —como al voto o a ejercer cargos públicos—, quedará inscrito en el registro de agresores sexuales y será obligado a pagar indemnizaciones económicas a las víctimas.

Concretamente, cada una de las denunciantes recibirán 1.000 euros en concepto de "victimización secundaria" —que reconoce el daño causado por el proceso judicial—, así como 4.000 y 2.000 euros por daño moral y 10.000 euros por los gastos no cubiertos por el estado y asumidos por ellas durante el procedimiento, incluyendo los honorarios de los abogados.

Depardieu, de 76 años, no estuvo presente durante la lectura de un veredicto que coincidió con la inauguración del Festival de Cannes y que será recurrido por su abogado Jérémie Assous, quien tendrá que sobreponerse a la conducta de su cliente, que no negó del todo los hechos durante el juicio. Un comportamiento marcado por el tono sarcástico y los desplantes frente a los duros relatos de las denunciantes, y que llegó a rebatir etiquetándose a sí mismo como "no sólo ese hombre que toca".

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025