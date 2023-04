Gérard Depardieu en picado: 13 nuevas mujeres acusan al actor de violencia sexual "a la vista de todos" durante varios rodajes

El actor francés Gérard Depardieu, que ya estaba imputado de violación y agresión sexual en relación con un caso de 2018, ahora está acusado de violencia sxual y conducta sexual inapropiada por 13 mujeres en un informe de investigación publicado por Mediapart en el que se cuentan actrices, maquilladoras y personal de producción, algunas de las cuales hablaron bajo anonimato, que ubican abusos durante la filmación de 11 películas estrenadas entre 2004 y 2022.

Abusos e improperios sexuales con complicidad del equipo

Según Mediapart una actriz habría informado ya al sistema de justicia francés, pero hasta el momento ninguna de estas 13 mujeres ha emprendido acciones legales contra Depardieu, según un comunicado de la fiscalía de París, que sigue con el proceso de la demanda presentada por Charlotte Arnaud. Mientras, la representación legal de Depardieu, Cabinet Temime, negó todas las acusaciones y emitió un extenso comunicado en el que dice que el actor:

“no tiene la intención de abordar el artículo, que parece mezclar temas muy diversos, incluidas algunas evaluaciones muy subjetivas y/o juicios morales y niega formalmente todas las acusaciones que podrían estar sujetas a la ley penal”

Uno de los relatos fue proporcionado por un ex extra que trabajó en una película llamada 'The Box' en 2015 y dijo que Depardieu "metió la mano debajo en su vestido y trató de meterse en mis bragas". Y cuando ella le empujó, supuestamente se volvió "agresivo" y "trató de empujar mis bragas hacia un lado para tocarla". El rodaje se detuvo porque “un extra dijo que había sido víctima de Gérard Depardieu” y la escena finalmente se modificó para que el extra ya no estuviera junto a Depardieu, según el miembro anónimo del equipo de producción.

Una actriz que trabajó en la película dijo que escuchó a Depardieu "gritar que podía tener a quien quisiera y que no la quería a ella, que ella era una 'cerda gorda'". La pieza investigativa también reportó un incidente que supuestamente ocurrió durante el rodaje de 'Disco', en la que Helène Darras, dijo a Mediapart que "la agarró por la cintura" y tenía una "mano errante, puso su mano en mi trasero de manera insistente” y sugirió que fueran a su camerino. Los directores y productores negaron haber visto ningún incidente en el transcurso del rodaje.

Entre otras acusaciones se habla de frases de índole sexual fuera de lugar, "gruñidos y resoplidos insistentes a unos centímetros de ellas". También se destaca que muchos de estos actos se cometían "a la vista de todos, sin ninguna voluntad de esconderse" y se destaca que se hacían frente a "las risas o la complacencia de los equipos de producción". En un caso concreto la reacción del plató, fue ‘Oh, es Gérard, es un poco provocador”.