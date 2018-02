Haneke contra el movimiento #MeToo: "Una nueva clase de puritanismo que puede entorpecer la creación artística"

A diferencia de Hollywood, parece que en Europa no hay tanto reparo o temor a la hora de criticar los movimientos de #MeToo o #TimesUp que buscan proteger a las mujeres del acoso y el abuso sexual. Tras la famosa carta abierta publicada por más de 100 artistas e intelectuales francesas, ahora es el austriaco Michael Haneke quien ha manifestado su preocupación por "este nuevo puritanismo imbuido de odio a los hombres".

El autor de películas tan aclamadas como 'La cinta blanca' o 'Amor' volvió a usar el término de "caza de brujas", empleado en la citada carta y también por Liam Neeson (en un talk show irlandés), para referirse a estos movimientos de denuncia que han cobrado tanta importancia desde que explotase el escándalo de Harvey Weinstein. "Actores sospechosos son eliminados de películas y series para no perder público. ¿Dónde estamos viviendo? ¿En la nueva Edad Media?", pregunta Haneke.

"Estamos empezando a enfrentarnos al miedo de esta cruzada contra todas las formas de erotismo", añade Haneke. Advierte que "esta nueva clase de puritanismo puede entorpecer la creación artística" y pone como ejemplo un clásico de Nagisa Oshima, 'El imperio de los sentidos' ('Ai no korîda', 1976), "una de las [películas] más intensas y profundas en el tema de la sexualidad", en palabras de Haneke.

Según el cineasta, Oshima no podría haber rodado hoy en día este film porque las instituciones que debían financiarlo "no lo habrían permitido, anticipando obediencia a este miedo" provocado por los movimientos de denuncia. Haneke critica la forma en la que se está llevando a cabo las acusaciones y responsabiliza a los medios de la situación actual, mostrándose pesimista sobre los efectos que pueda tener en la sociedad:

"Por supuesto, cualquier forma de violación o coacción sexual debe ser castigada, pero creo que la histeria y las condenas sin juicios de las que somos testigos ahora son bastante repugnantes. Y no quiero saber cuántas de estas acusaciones relacionadas con incidentes de hace 20 o 30 años son fundamentalmente declaraciones que tienen poco que ver con un asalto sexual."

"[Me perturba] la furia ciega que no está basada en hechos y los prejuicios que destruyen las vidas de la gente cuyos crímenes no han sido probados en numerosos casos. La gente simplemente es asesinada en los medios, sus vidas y carreras arruinadas."

"Cualquier tormenta de mierda que surja en los foros de servicios serios de noticias online, después de esas 'revelaciones', envenena el clima social. Y esto complica aún más cualquier argumento sobre este asunto tan importante. La malignidad que te golpea en Internet a menudo te reprime."