Liam Neeson opina que hay "algo de caza de brujas" en la oleada de denuncias por acoso sexual

No es habitual que una estrella de Hollywood realice declaraciones contra los movimientos anti-acoso como #MeToo o Time's Up, apoyados durante la gala de los Globos de Oro. Matt Damon lo hizo y comenzaron a surgir peticiones para borrarle de sus películas. El tema es muy delicado, hay mucha tensión, y un paso en falso puede ensuciar la imagen de un actor, al menos temporalmente.

Pero supongo que Liam Neeson es uno de esos actores que están por encima del bien y el mal, que pueden relajarse y hablar sin tapujos de lo que quieran. Con motivo de la promoción de su nuevo estreno, 'El pasajero' ('The Commuter'), sale a la palestra para referirse a la actual oleada de denuncias como una "caza de brujas", misma expresión usada en la polémica carta firmada recientemente por Catherine Deneuve y cerca de cien artistas francesas.

Durante su entrevista con Ryan Tubridy en su 'The Late Late Show', Neeson restó importancia a las acusaciones de abuso sexual, hablando de tocar la rodilla de alguna chica (otro detalle que, curiosamente, también estaba en la carta de Deneuve) o refiriéndose a algunas de las conductas denunciadas como "tonterías" o "cosas infantiles", destacando en su lugar la gravedad de las consecuencias que han tenido algunas acusaciones en las carreras de los hombres que han perdido su trabajo.

Neeson señala el caso de Garrison Keillor, a quien califica de "extraordinario escritor y estrella de radio", y comienza a contar la historia que ha leído. Es decir, que Keillor quiso consolar a una amiga pero su mano se deslizó por la espalda de ella, dentro de su blusa; según Neeson, Keillor se disculpó y ella aceptó las disculpas, tanto de palabra como luego por e-mail, pero meses más tarde, Keillor recibió una llamada de la cadena de radio (Minnesota Public Radio) afirmando que había tocado de manera inapropiada a esta mujer y por eso era expulsado del show.

Acto seguido, Tubridy menciona algunos nombres de Hollywood que han aparecido en la prensa durante los últimos meses, y Neeson tiene reacciones diferentes; muestra repulsa con el nombre de Harvey Weinstein pero no sabe qué decir cuando se le menciona a Kevin Spacey y a Dustin Hoffman. Cuando se le insiste sobre el caso de Hoffman, Neeson responde:

"Estoy indeciso. Porque cuando estás haciendo una obra y estás con tu familia -otros actores, técnicos-, haces tonterías... y se vuelve como una superstición, si no lo haces cada noche, piensas que vas a gafar el show. Creo que Dustin Hoffman... no estoy diciendo que yo haya hecho cosas similares, al parecer tocó los pechos de alguna chica... pero son cosas infantiles."

Si las declaraciones anteriores de Neeson te parecen poco sensibles con las víctimas de acoso, aquí el actor se redime. Recientemente volvió a quedar en evidencia la brecha salarial en Hollywood cuando se supo que Mark Wahlberg había cobrado mucho más que Michelle Williams por los reshoots de 'Todo el dinero del mundo' (al estallar la polémica, Wahlberg donó ese sueldo extra). Neeson opina sobre estos casos de disparidad:

Tras esta respuesta, la reportera pregunta si Neeson está dispuesto a aceptar un recorte salarial para igualar las cosas, para cobrar lo mismo que alguna compañera; una solución a la que se ha llegado a menudo en la industria, bajar el sueldo del hombre en lugar de subir el de la mujer. Neeson responde sincero y rotundo:

"No. ¿Recorte salarial? No, no, no, no. Eso es ir demasiado lejos. No, debe haber paridas. Simplemente debe haberla."