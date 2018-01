Los 13 mejores momentos de los Globos de Oro 2018

Tras conocer el palmarés, liderado en el apartado cinematográfico por 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') y 'Big Little Lies' en el bloque de series de televisión, es hora de repasar los mejores momentos de la 75ª edición de los Globos de Oro, celebrada anoche.

Como se esperaba, con tantos premios por entregar y un presentador como Seth Meyers que tiene sus limitaciones, la gala se hizo un poco aburrida y pesada aunque estuvo cargada de instantes muy divertidos y emocionantes, dardos contra los depredadores de Hollywood y reivindicaciones feministas. Éstos son los 13 momentos más memorables de los Globos de Oro 2018:

El monólogo de apertura

Meyers empieza fuerte. Bromas de todos los gustos sobre los casos de acoso y abuso sexual en Hollywood, centradas en Harvey Weinstein, Kevin Spacey y Woody Allen. "Dentro de 20 años, Weinstein será el primer abucheado en la historia de los vídeos de In Memoriam".

Tommy Wiseau sube al escenario cuando gana James Franco

Franco sube a recibir el Globo de Oro al mejor actor de comedia o musical y lo hace agarrando de la mano a su hermano Dave e invitando a Tommy Wiseau a que los acompañe en el escenario; Wiseau va directo al micrófono y Franco tiene que apartarle porque hay muy poco tiempo para agradecer el premio y lo tiene muy preparado. Gran discurso.

Primera ovación de la noche: entra Carol Burnett

¡Thelma y Louise!

@SusanSarandon and Geena Davis to the #GoldenGlobes stage to present Best Performance by an Actor in a Motion Picture - Drama. pic.twitter.com/tTcq2p3E7r — Adam Mohamed (@Adamiington) 8 de enero de 2018

Geena Davis y Susan Sarandon subieron al escenario para presentar uno de los premios (mejor actor en drama), y por supuesto recordaron su memorable colaboración en 'Thelma y Louise'. Mientras Davis se hace la ingenua y optimista afirmando que ese film ayudó a las mujeres, Sarandon se muestra más realista.

¡Aparta, que no veo!

Los 101 años de Kirk Douglas

Vídeo homenaje y posterior ovación a Kirk Douglas, ganador del #GlobodeOro a Mejor actor protagonista en 1957 por #ElLocodelPeloRojo y del premio Cecil B. DeMille en 1968. #GoldenGlobes pic.twitter.com/rJhRYCjjqe — Cine en Movistar+ (@MovistarCine) 8 de enero de 2018

Después de un emocionante vídeo de homenaje a su carrera, Douglas apareció en el escenario acompañado de Catherine Z Jones para presentar el premio al mejor guion. El público se puso en pie y aplaudió con fuerza a Douglas, que apenas fue capaz de pronunciar unas pocas palabras difíciles de entender.

El pájaro de Allison Janney

🎥 | Sebastian and Allison Janney presenting at the #GoldenGlobes! via marvelunsolved pic.twitter.com/IfoONgfgBb — Sebastian Stan Updates (@TheSebNews) 8 de enero de 2018

Si has visto 'I, Tonya' sabrás que el personaje de Janney tiene un pájaro en el hombro durante las fingidas entrevistas, al que califica de su "mejor marido". Al subir al escenario vemos que la actriz quiso rendir un divertido homenaje a su compañero en la película (más tarde ganaría el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto).

Natalie Portman y el ¡ZAS! de la noche

Y Natalie Portman no dejó pasar el momento para recordar que todos los nominados en la categoría de dirección son hombres. pic.twitter.com/vVErjCFGQP — EnLaButaca (@EnLaButaca) 8 de enero de 2018

Lo más polémico de las nominaciones a los Globos de Oro fue la ausencia de mujeres en la categoría de dirección, en un año donde podían nominar a Greta Gerwig o Patty Jenkins, entre otras. Portman lo recordó con una frase que parece sacada de una ácida parodia de prácticamente cualquier gala de premios de la industria: "Estos son todos los hombres nominados".

Guillermo del Toro pidiendo que pare la música

Del Toro se impuso en la categoría de mejor director con 'La forma del agua' ('The Shape of Water') y se mostró muy feliz y emocionado por el galardón. En cierto momento, tuvo que dar un merecido toque de atención a la organización del evento: "Bajad la música. Me ha costado 25 años, así que dadme un minuto". Toda la razón.

Barbra Streisand, ovación y un recordatorio

Tras el ZAS de Portman, Streisand subió al escenario para señalar, entre otras cosas, que ella es la única mujer que ha ganado un Globo de Oro a la mejor dirección, ¡y eso fue hace 34 años! Lo ganó por 'Yentl'.

La alegría de Greta Gerwig

La actriz, guionista y directora subió al escenario para recoger el premio a la mejor película cómica o musical, entregado a 'Lady Bird'; Gerwig no estaba nominada como directora así que este galardón vino de fábula para poder dar las gracias a su equipo y su familia. Si alguien duda del valor de un Globo de Oro, este vídeo es una buena respuesta.

El discursazo de Oprah Winfrey

El premio de homenaje Cecil B. DeMille dejó otro de los grandes momentos de la noche cuando Oprah realizó su discurso. Ovación muy merecida.

Frances McDormand también tiene algo que decir

McDormand recibió un merecido premio por su portentoso trabajo en 'Tres anuncios en la afueras' y además de dedicar tiempo a los obligados agradecimientos se mostró muy seria al enviar un mensaje a la industria: es la hora de acabar con el machismo y reconocer verdaderamente el valor de las mujeres. "Las mujeres de esta sala no estamos aquí por la comida, estamos aquí por el trabajo."