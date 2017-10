Turbador primer tráiler de 'I, Tonya': Margot Robbie a la caza del Oscar

Aquí tenemos el sugestivo y turbador primer tráiler de 'I, Tonya', la película por la que, según dicen, Margot Robbie podría conseguir su primera nominación al Oscar. La joven estrella, conocida por 'El lobo de Wall Street' y 'Escuadrón Suicida', da vida a la patinadora Tonya Harding, famosa por un escándalo que acabó con su carrera.

Completan el reparto Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson y Bobby Cannavale, entre otros. La puesta en escena corre a cargo de Craig Gillespie, director de 'Lars y una chica de verdad' ('Lars and the Real Girl') o 'La hora decisiva' ('The Finest Hours'), un fracaso de taquilla que en España no hemos podido ver en cines, se estrenó recientemente en Netflix. 'I, Tonya' llega a los cines de forma limitada el 8 diciembre para poder competir en los Oscars.

En 1991, Tonya Harding ganó el campeonato estadounidense de patinaje artístico sobre hielo y fue segunda en el torneo mundial. Fue la segunda mujer, y la primera estadounidense, en completar un salto de triple axel en competición. El escándalo que transformó su vida ocurrió antes de los Juegos Olímpicos de 1994, cuando su mayor rival, Nancy Kerrigan, fue asaltada por el marido de Tonya, Jeff Gillooly. Tras la investigación del FBI, Jeff confesó el crimen añadiendo que había sido ella la que había planeado todo. El comité olímpico decidió arrebatar el premio a la deportista y le prohibió su entrada en cualquier competición durante el resto de su vida.

La película, presentada el mes pasado en el Festival de Toronto, está recibiendo buenas críticas y acaba de ser nominada en dos categorías de los Gotham Awards (premios del cine independiente): mejor película y mejor actriz protagonista. Gillespie declaraba esto en Toronto: