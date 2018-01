Nueva polémica de brecha salarial: Mark Wahlberg se llevó 'todo el dinero del mundo' por los reshoots de Ridley Scott

'Todo el dinero del mundo' ('All the money in the world') estaba condenada a ser la película de la que eliminaron a Kevin Spacey, rodando de nuevo todas sus escenas con Christopher Plummer ocupando su lugar. El problema es que ahora ha llegado una nueva polémica para la cinta dirigida por Ridley Scott: el sueldo de sus implicados por los inesperados reshoots que tuvieron lugar a finales de noviembre.

Se sabía ya que la grabación de esas escenas había costado 10 millones de dólares. Como es lógico, hubo que pagar a Plummer, pero Scott había aclarado que tanto él como Michelle Williams no habían aceptado volver a cobrar por ello -se llevaron el mínimo impuesto por el sindicato-. De lo que no se había dicho nada era de Mark Wahlberg y ahora ha trascendido que el actor recibió 1,5 millones de dólares, algo muy llamativo teniendo en cuenta que comparte agencia con Williams...

La cuestión es que William Morris Endeavor no comunicó este hecho a la actriz, quien cobró menos de 1.000 dólares por hacer el mismo trabajo -la diferencia final ronda el 1500%, casi nada-. Ella misma hizo unas declaraciones en su momento que invitaban a pensar en un ejercicio de solidaridad para que 'Todo el dinero del mundo' pudiera estar lista para estrenarse en la fecha prevista:

Dije que estaría donde fuera que me necesitaran y cuando fuera. Y que podían quedarse mi sueldo, mis vacaciones y lo que quisieran. Porque apreciaba mucho que estuviéramos haciendo ese esfuerzo tan grande.

Algo me dice que Williams quizá no opine lo mismo tras desvelarse el acuerdo al que llegó Wahlberg. Se puede entender que él, nombrado recientemente el actor mejor pagado del mundo, antepusiera sus intereses económicos, pero lo de ocultar esa información a su compañera de reparto es una jugada bastante sucia, y aún más si comparten agencia. Yo en su lugar me cambiaría a otra.

Vía | Dark Horizons