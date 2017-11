Christopher Plummer ya ocupa el lugar de Kevin Spacey en el nuevo tráiler de 'Todo el dinero del mundo'

¡Qué rapidez! El pasado 9 de noviembre se anunció que Ridley Scott iba a eliminar a Kevin Spacey de su nueva película tras conocerse la polémica acusación de acoso sexual a un menor. 'Todo el dinero del mundo' estaba ya lista para ser presentada, pero Scott afrontó el reto de sustituir a una de las estrellas sin alterar la fecha del estreno y ya podemos comprobar que lo ha logrado.

Desde hoy circula un nuevo tráiler con Christopher Plummer en lugar de Spacey, interpretando al multimillonario J. Paul Getty en este thriller basado en hechos reales. A diferencia de Spacey, que estaba irreconocible, Plummer no ha necesitado un llamativo maquillaje para este papel. La jugada de Scott permite ahora que la película vuelva a ser considerada como seria candidata al Óscar, algo impensable hace tres semanas...

Al parecer, sólo fueron necesarios 10 días de rodaje aunque se han gastado 10 millones de dólares para borrar la presencia de Kevin Spacey. Durante la premiere de su último film, 'El hombre que inventó la Navidad', Christopher Plummer realizó unas declaraciones sobre su sorprendente fichaje en 'Todo el dinero del mundo' y las circunstancias que lo han hecho posible:

"Creo que es muy triste lo que le pasó. Kevin es un actor de mucho talento, tremendamente dotado, y es tan triste. Es una pena. [...] Realmente no es reemplazarle: es empezar todo de nuevo. Estoy muy triste por lo que le ocurrió a Kevin, ¿pero qué puedo hacer? Tengo un papel. Admiro a Ridley Scott y estoy entusiasmado por hacer una película con él. Hace años competí por este papel. Así que me resultaba familiar, y cuando Ridley acudió a mí lo acepté. Quería trabajar con él. Es muy bueno. Me encanta el guion. Es maravilloso. [...] Será duro pero es emocionante. Merece la pena lanzarse. Estoy acostumbrado a grandes papeles y muchos diálogos."