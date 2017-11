Eliminan a Kevin Spacey de 'Todo el dinero del mundo': Christopher Plummer ocupará su lugar

Increíble. Cuando apenas quedan seis semanas para el estreno de 'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World'), los productores liderados por Ridley Scott han tomado la inesperada decisión de eliminar todas las escenas de Kevin Spacey y contratar a Christopher Plummer para que ocupe su lugar.

Spacey interpretaba al multimillonario J. Paul Getty y su transformación era uno de los ganchos de este thriller basado en hechos reales. Se le iba a promocionar para buscar una nominación al Oscar (recordemos que el actor ya tiene dos estatuillas) pero todo cambió tras la aparición de numerosas acusaciones de acoso sexual. Primero se canceló la premiere en el AFI Festival y cuando se estaba hablando de posponer el estreno en cines, Scott ha llegado con esta solución sin precedentes.

Para redondear la sorprendente noticia, Deadline afirma que el plan es rodar las escenas con Christopher Plummer cuanto antes para poder mantener la fecha del estreno. No hay duda de que Plummer es un excelente actor y su edad permite ahorrar otro dineral en maquillaje pero, a falta de ver el resultado, esto suena un poco a chapuza. Plummer no ha tenido tiempo para preparar el papel y ¿de verdad creen que vamos a poder ver sus escenas sin acordarnos de Spacey?

Por otro lado, ¿era necesario sustituirle? Hablamos de un trabajo artístico, de una interpretación, realizada antes de conocerse los terribles hechos. Si desde ahora está mal ver a Spacey, ¿se le debe suprimir también del resto de películas que ha hecho? Ya hemos visto que con la tecnología actual pueden hacerse maravillas, sólo hay que elegir a qué actor quieren usar en lugar de Spacey, que grabe las escenas sobre una pantalla verde y reemplazarle... ¿Qué opinas?

En fin, entiendo que posiblemente es la mejor decisión desde un punto de vista comercial, así se aseguran de que el escándalo no les salpica en taquilla, aunque no puedo evitar pensar que hemos perdido la oportunidad de ver la que posiblemente sea la última interpretación de Spacey. Recordemos que hace poco Netflix canceló el biopic de Gore Vidal que ya había rodado el actor, además de anunciar que la serie 'House of Cards' sólo puede continuar sin Spacey.

'Todo el dinero del mundo' llega a los cines de Estados Unidos el 22 de diciembre. A la cartelera española llega un poco más tarde, el 19 de enero.