Mark Wahlberg ha donado su polémico salario por los reshoots de 'Todo el dinero del mundo'

Hace unos días saltó una nueva polémica relacionada con 'Todo el dinero del mundo' ('All the Money in the World'). Como recordaréis, Ridley Scott optó por eliminar a Kevin Spacey de la película y se fichó a Christopher Plummer para ocupar su lugar. Eso requería volver a grabar algunas escenas y Mark Wahlberg cobró 1,5 millones de dólares por esa tarea, mientras que Michelle Williams aceptó cobrar el mínimo -se llevó menos de 1.000 dólares- en un acto de solidaridad con la cinta.

Las críticas no tardaron en llegar para Wahlberg, yendo a más cuando se supo que tenía una cláusula en su contrato que le permitía vetar a sus compañeros de reparto y que solamente aceptó aprobar el fichaje de Plummer a cambio de que el estudio le pagase la cantidad antes mencionada. El actor ha querido responder a las quejas, anunciando que va a donar el dinero recibido:

A lo largo de los últimos días mi sueldo por los reshoots de 'Todo el dinero del mundo' se ha convertido en un importante tema de conversación. Apoyo al 100% la lucha por un pago justo y voy a donar los 1,5 millones al Fondo para la Defensa Legal de Time's Up en nombre de Michelle Williams.

Una buena decisión para limpiar su imagen, pero seguramente no sea el único que crea que lo ha hecho solamente por todas las presiones que ha recibido estos días. El dinero le va a venir muy bien al movimiento anti-acoso Time's Up, muy presente durante los últimos días tras las acusaciones recibidas por James Franco, pero dudo mucho que el protagonista de 'Boogie Nights' hubiese hecho esta donación de no haber trascendido todo lo relacionado con su sueldo por los reshoots.

Además, Wahlberg no era el único protagonista de la polémica, ya que tanto él como Williams están representados por la agencia William Morris Endeavor (WME), la cual había ocultado esa información a la actriz. Ellos también han querido salir al paso haciendo una donación al Fondo para la Defensa Legal de Time's Up y han lanzado el siguiente comunicado:

La conversación actual es un recordatorio que aquellos de nosotros en una posición de influencia tenemos la responsabilidad de desafiar las injusticias. En reconocimiento a la disparidad de pago en los reshoots de 'Todo el dinero del mundo', WME va a donar 500.000 dólares adicionales al Fondo para la Defensa Legal de Time's Up en nombre de Michelle Williams, ampliado así nuestra promesa de 1 millón de dólares para la organización hecha este mismo mes. Es crucial que esta conversación continúe dentro de nuestra comunidad y estamos comprometidos a formar parte de la solución.

Por su parte, Williams tampoco ha querido quedarse callada ante todo lo que ha sucedido, aunque ella no ha querido critica ni a su agencia ni a su compañero de reparto en 'Todo el dinero del mundo'. Ha preferido centrarse en todo lo que puede conseguirse con esas donaciones y ha lanzado el siguiente mensaje: