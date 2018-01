James Franco es acusado de abuso sexual tras su éxito en los Globos de Oro

El triunfo de James Franco en los Globos de Oro, donde se alzó con el premio a mejor actor de comedia gracias a su papel como Tommy Wiseau en la genial 'The Disaster Artist' se ha convertido en un arma de doble filo para el intérprete de 39 años. Poco después de recoger el galardón y de protagonizar uno de los momentos más divertidoshttps://www.espinof.com/globos-de-oro/los-13-mejores-momentos-de-los-globos-de-oro-2018 de la reivindicativa noche, el actor, director y productor fue objeto de varias acusaciones de abuso sexual, sumándole a la interminable lista cuya sombra se cierne sobre la industria de Hollywood.

El primer mensaje al respecto en trascender en Twitter fue el de la actriz Violet Paley quien, a través de su cuenta en la red del pajarito acusó a Franco en el tuit que podéis leer a continuación de haberla forzado en el interior de un coche —cuando esta era mayor de edad— y de haber intentado llevar a su habitación de hotel a una amiga suya de sólo diecisiete años.

Cute #TIMESUP pin James Franco. Remember the time you pushed my head down in a car towards your exposed penis & that other time you told my friend to come to your hotel when she was 17? After you had already been caught doing that to a different 17 year old? — Violet Paley (@VioletPaley) 8 de enero de 2018

"Qué pin tan mono de #TimesUp, James Franco. ¿Recuerdas cuando empujaste mi cabeza en un coche hacia tu pene descubierto y esa otra vez que le dijiste a mi amiga que fuese a tu hotel cuando tenía 17 años? ¿Después de que fueses pillado haciendo eso a otra chica de 17 años distinta?"

Por otra parte, la también actriz Sarah Tither-Kaplan acusó de igual modo a James Franco a golpe de tuit, mencionando un supuesto abuso de poder de este según el cual el director obligó a Kaplan a realizar un desnudo integral en su próximo filme 'The Long Home' por 100 dólares al día.

Hey James Franco, nice #timesup pin at the #GoldenGlobes , remember a few weeks ago when you told me the full nudity you had me do in two of your movies for $100/day wasn't exploitative because I signed a contract to do it? Times up on that! — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 de enero de 2018

"Hey, James Franco, bonito pin de #Timesup en los #GoldenGobes. ¿Recuerdas hace unas semanas cuando me dijiste que el desnudo integral que me hiciste hacer por 100 dólares al día no era una explotación porque había firmado un contrato? ¡Se acabó!

Ante los ataques recibidos por parte de la comunidad de Twitter, la actriz salió a su defensa con este otro mensaje en el que justificaba su comentario anterior y reforzaba su mensaje.

If a famous actor who has the ability to make or break my career with the snap of his fingers offers me a part, I don't have bargaining power. I need work. I need to eat. I need a career. I can't afford to say "no". — Sarah Tither-Kaplan🌈 (@sarahtk) 8 de enero de 2018

"Si un actor famoso que tiene la habilidad de crear o destruir mi carrera con un chasquear de dedos me ofrece un papel, no tengo poder de negociación. Necesito trabajo. Necesito comer. Necesito una carrera. No me puedo permitir decir "no"."

James Franco ya estuvo en el ojo del huracán durante el año 2014 cuando flirteó a través de mensajes directos en Instagram —que más tarde acabarían filtrándose— con una chica escocesa de 17 años que estaba visitando Nueva York. Ambos terminaron conociéndose a la salida del espectáculo de Broadway 'Of Mice and Man', en el que participaba Franco.

James Franco en el programa de Howard Stern (2014)

El actor mostró su punto de vista sobre la polémica en el programa de radio de Howard Stern, donde puntualizó lo siguiente: