"Intentar seducir a alguien no es un crimen". 100 artistas francesas denuncian una "caza de brujas" contra los hombres

Mientras Hollywood aplaude que los Globos de Oro sirvieran como plataforma contra el machismo y el acoso sexual en la industria, en Francia se ha producido una llamativa rebelión. Cerca de 100 artistas francesas, entre las que se incluyen la actriz Catherine Deneuve o la cineasta Brigitte Sy, han firmado una carta abierta donde denuncian una "caza de brujas" contra los hombres, provocada a raíz de las numerosas denuncias del caso Weinstein.

"Violar es un crimen, pero intentar seducir a alguien, incluso de forma persistente, no lo es; tampoco es un ataque machista que un hombre se comporte de forma caballerosa", afirma este colectivo de mujeres en el manifiesto que se ha publicado en el periódico francés Le Monde. Y ojo, avisan que esta persecución contra los hombres se está transformando en una amenaza contra la libertad sexual (no, no es broma).

"Los hombres han sido castigados sumariamente, forzados a dejar sus trabajos cuando todo lo que hicieron fue tocar la rodilla de alguien o intentar robar un beso", añaden. No recuerdo que nadie haya sido despedido por tocar una rodilla pero creo que si una persona en situación de poder intenta "robar un beso" (vaya manera más bonita de describirlo) debería ser visto como un comportamiento inadecuado. En Hollywod, en Francia y en todas partes.

Catherine Deneuve en la pasada edición del Festival de Cannes

Pero lo más llamativo son las peligrosas consecuencias que, según las mujeres que han firmado esta carta, están provocando los movimientos anti-acoso como el Time's Up ("Se acabó el tiempo"), el #MeToo (#YoTambién) o el equivalente francés, #BalanceTonPorc (#DenunciaATuCerdo). Según las firmantes de la carta, estas protestas y manifestaciones están desatando una "oleada de purificación" que afecta a la libertad sexual. Así lo explican:

"Lo que comenzó como una liberación de las mujeres para hablar, se ha convertido hoy en todo lo contrario: intimidamos a la gente para que hablen 'correctamente', callamos a aquellos que no pasan por el aro, y aquellas mujeres que rechazan inclinarse [a las nuevas realidades] son consideradas cómplices y traidoras. En lugar de ayudar a las mujeres esta histeria de enviar a esos (hombres machistas) 'cerdos' al matadero en realidad ayuda a los enemigos de la libertad sexual: extremistas religiosos y la peor forma de reaccionarios."

