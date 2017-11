John Lasseter abandona temporalmente Pixar tras ser acusado de conducta inapropiada

Cuando aún no habíamos terminado de digerir las acusaciones de acoso sexual vertidas sobre Jeffrey Tambor, que han supuesto su salida de la serie 'Transparent', Hollywood vuelve a darnos un nuevo mazazo en esta oleada de denuncias, apuntando en esta ocasión a nada menos que John Lasseter: miembro fundador de los estudios Pixar y director de clásicos de la animación 3D como 'Toy Story' y su secuela, 'Bichos' y ambas partes de 'Cars'.

Según ha publicado The Hollywood Reporter, Lasseter ha sido acusado de conducta inapropiada por miembros del equipo de Pixar y Walt Disney Animation Studios quienes han remarcado que el cineasta solía insinuarse y aproximarse de forma indeseada a las mujeres. Esta noticia llega después de que Rashida Jones, coguionista de 'Toy Story 4', abandonase el proyecto después de una situación desagradable con Lasseter de índole sexual.

Este comportamiento del director creativo de Pixar no es una novedad. Empleados de la compañía han declarado que Lasseter era conocido por "agarrar, besar y hacer comentarios sobre los atributos físicos de las mujeres", e incluso existía una técnica a la que denominaban "El Lasseter" para prevenir que este les tocara las piernas en situaciones como la siguiente; compartida por una mujer que presenció un abuso físico sobre una trabajadora hace 15 años.

La reacción de Lasseter a la salida a la luz de la noticia ha consistido en el envío de un comunicado dirigido al personal de Pixar en el que, además de disculparse por todo lo ocurrido y por los "tropiezos" que haya podido tener a lo largo de los últimos años, anuncia que va a abandonar su posición como director creativo en la compañía durante los próximos meses. A continuación, podéis leer el texto íntegramente.

"Siempre he querido que nuestros estudios de animación sean sitios donde los creadores puedan explorar su visión con el apoyo y la colaboración de otros talentosos animadores y narradores. Este tipo de cultura creativa requiere de una constante vigilancia para que se mantenga. Está construída sobre la confianza y el respeto, y se debilita si algún miembro del equipo no se siente valorado. Como líder, es mi responsabilidad asegurar que eso no ocurre; y ahora creo que he fallado en esta tarea.

He tenido recientemente varias conversaciones difíciles que han sido muy dolorosas. Nunca es fácil enfrentar tus tropiezos, pero es el único modo para aprender de ellos. Como resultado, he estado pensando mucho en el líder que soy hoy comparado con el mentor, defensor y campeón que quiero ser. Ha llegado hasta mi que he hecho sentir a algunos de vosotros incómodos y que os he faltado vuestro respeto. Nunca fue mi intención. En conjunto, lo sois todo para mi, y me disculpo profundamente si os he fallado. Quiero disculparme especialmente con cualquiera que haya recibido un abrazo no deseado o cualquier otro gesto que les haya hecho sentir que he cruzado la línea de cualquier forma. No importa cómo de buena fuese mi intención, todo el mindo tiene el derecho de marcar sus límites y de que estos sean respetados.

En mis conversaciones con Disney, estamos unidos en nuestro compromiso de tratar siempre cualquier preocupación que tengáis con la seriedad que merece, y de abordarlas de la forma apropiada. También compartimos el deseo de reforzar la cultura respetuosa y dinámica que ha sido la base del éxito de nuestros estudios desde el principio. Y estamos de acuerdo en que el primer paso en esa dirección es que tome algún tiempo alejado para reflexionar sobre cómo seguir adelante desde aquí. Por muy duro que sea para mi alejarme de un trabajo por el que tengo tanta pasión, y de un equipo al que tengo un aprecio enorme, no sólo como artistas sino como personas, se que es lo mejor para todos nosotros en este momento. Mi esperanza es que estos seis meses sabáticos me den la oportunidad de de empezar a cuidar mejor de mi mismo, de recargarme e inspirarme, y en última instancia de volver con la perspectiva y el conocimiento que necesito par ser el líder que merecéis.

Estoy inmensamente orgulloso de este equipo, y se que seguiréis asombrando al mundo en mi ausencia. Os deseo a todos vosotros unas vacaciones maravillosas y espero que volvamos a trabajar juntos el año que viene.