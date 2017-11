"No soy un depredador": Jeffrey Tambor abandona 'Transparent' tras ser acusado de acoso sexual

El abominable caso de los abusos sexuales reiterativos perpetrados por Harvey Weinstein destapado por, entre otras, Rose McGowan, fue sólo la punta de un inmenso iceberg edificado sobre una malsana práctica sistematizada arraigada con fuerza en la industria hollywoodiense desde hace décadas.

Con la veda de acusaciones levantada, que ha añadido a, entre otros, Kevin Spacey y Brett Ratner a la indeseable lista de depredadores sexuales del entorno cinematográfico, el último en ser señalado ha sido el actor Jeffrey Tambor quien, después de dar vida a Maura Pfefferman durante cuatro temporadas en la serie 'Transparent', ha abandonado la producción indefinidamente.

La historia comenzó el pasado 8 de noviembre, cuando Van Barnes, antigua asistente personal de Tambor, publicó un post privado en Facebook culpando al actor de haber acosado sexualmente de ella. Tras la publicación, que dio lugar a una investigación de los hechos por parte de Amazon, el pasado jueves la intérprete Trace Lysette alegó haber sufrido el "comportamiento inapropiado" de su compañero de reparto en 'Transparent', quien se defendió de ambas incriminaciones con la siguiente declaración.

"Durante los últimos cuatro años he tenido el gran privilegio —y la gran responsabilidad— de interpretar a Maura Pfefferman, una mujer transgénero, en una serie de la que sé que ha tenido un impacto enorme y positivo en una comunidad que ha sido despreciada e incomprendida durante demasiado tiempo. Ahora me encuentro acusado de un comportamiento que cualquier persona civilizada condenaría abiertamente.

Sé que nunca he sido la persona más fácil con la que trabajar. Puedo ser volátil e irritable y, muy a menudo, expreso mis opiniones duramente y sin tacto. Pero nunca he sido un depredador. Jamás. Lamento profundamente si alguna de mis acciones ha sido malinterpretada como una agresión sexual por alguien, o si alguna vez he ofendido o herido a alguien. Pero el hecho es que, de entre todos mis defectos, no soy un depredador, y la idea de que alguien pueda verme de ese modo es más angustiosa de lo que puedo expresar."