Warner y Playboy cancelan sus proyectos con Brett Ratner por las acusaciones de acoso sexual

Brett Ratner es el último protagonista de la alarmante cadena de casos sobre acoso sexual en Hollywood. El detonante fue el caso Weinstein y a partir de ahí han aparecido acusaciones contra Kevin Spacey, Dustin Hoffman y ahora Ratner; seis mujeres, incluyendo las actrices Olivia Munn y Natasha Henstridge, acusan al director y productor de acoso y abuso sexual.

Y no han tardado en llegar las primeras consecuencias. Warner ha cortado toda relación con Ratner aunque éste afirma que ha sido él quien ha tomado la decisión, no del estudio. "A la luz de las acusaciones realizadas, he elegido personalmente apartarme de todas las actividades relacionadas con Warner Bros. No quiero causar ningún posible impacto negativo en el estudio hasta que estos asuntos personales estén resueltos", ha declarado el cineasta.

Desde luego queda mejor diciendo que ha sido él quien ha decidido dar el paso aunque no suene muy creíble. Dudo que en Warner le hayan pedido que se quede. Ratner es cofundador de RatPac-Dune Entertainment, aliado de Warner en los últimos años, y tenía un acuerdo de preferencia ("first-look deal") sobre proyectos del estudio que expiraba en marzo; debido a lo ocurrido, no será renovado. Por otro lado, Ratner pierde su despacho en las oficinas de Warner en Burbank y deja de formar parte de la producción de 'The Goldfinch', basada en el best seller de Donna Tartt.

Por otro lado, Playboy Enterprises ha suspendido la producción del biopic de Hugh Hefner que iba a dirigir Ratner. La empresa ha realizado esta declaración: "Estamos produndamente preocupados tras conocer las acusaciones contra Brett Ratner. Encontramos completamente inaceptable este tipo de comportamiento. Estamos paralizando todos nuestros proyectos con RatPac Entertainment hasta que podamos evaluar la situación."

Los que no han esperado son los representantes de Jared Leto, que el mes pasado estaba a bordo del proyecto para interpretar a Hefner. O eso pensábamos todos. Los agentes del actor han negado su participación en esta nota de prensa: "Jared Leto no está ni estaba vinculado al film de Brett Ratner sobre Hugh Hefner, ni trabajará con él en el futuro. Las primeras noticias eran incorrectas y no estaban confirmadas por sus representantes". Veremos qué pasa cuando cambien de director, si Leto está interesado o no.

