Qué está diciendo Matt Damon para que media Internet le odie

Los escándalos por acoso sexual llevan tiempo siendo el tema de moda de en Hollywood. Todo empezó por el caso de Harvey Weinstein, pero desde entonces se han desvelado tantos que resulta casi imposible estar al día con todos ellos. También existe la casi certeza de que aún faltan varios por salir, pero Matt Damon cree que no se está hablando de otro tema muy importante: los hombres de Hollywood que no han hecho nada de eso.

Damon ya fue protagonista hace unos días por unas declaraciones en las que señalaba que no todos los casos debían ser juzgados de la misma forma. Es cierto que algo de razón tenía en el fondo, pero su forma de explicarlo le valió infinidad de críticas. Esta nueva reflexión realizada durante la campaña promocional de 'Una vida a lo grande' ('Downsizing') seguramente haga que la cosa vaya a peor:

Estamos en este punto de inflexión, lo cual es genial, pero creo que algo sobre lo que no se va a hablar es que hay un montón de tíos, la gran mayoría de hombres con los que he trabajado, que no hacen eso y cuyas vidas no se van a ver afectadas.

Tampoco se habla de que las actrices no vayan asesinando a sus compañeros de reparto o que los directores peguen palizas a los miembros de su equipo, pero es que eso es lo normal. Alabar a alguien por actuar de forma lógica sería un sinsentido, poco menos que como si te dieran una medalla por respirar, ¿de verdad se habrá parado a pensar o simplemente dijo lo primero que se le pasó por la cabeza para intentar salir airoso de una pregunta incómoda?

Además, en su el caso de Damon creo que es más importante que él mismo admitiese que estaba al tanto del sufrimiento que tuvo que padecer Gwyneth Paltrow a manos de Weinstein y su pobre excusa para no hacer nada en su momento. No fue el único, pero eso no le exime de cierta responsabilidad. Eso sí, el protagonista de la decepcionante 'Suburbicon' está dispuesto a hacer algo para luchar contra el acoso sexual en Hollywood, aunque lo explica de tal manera que hace que suene mal:

Si tengo que firmar algo por el acoso sexual, no me importa, lo firmaré. Lo habría firmado antes. Yo no hago eso y tampoco la mayoría de gente que conozco.

"La mayoría de gente que conozco" ¿No está reconociendo de forma implícita así que conoce a varias personas que han ejercido acoso sexual? Vale que Weinstein será uno de ellos y puede que también alguno de los otros acusados como Kevin Spacey o Louis CK, pero resulta inevitable pensar en la posibilidad de que esté al tanto de algún otro caso que aún no haya salido a la luz...

