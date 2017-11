"Las historias son ciertas": Louis C.K. responde a las acusaciones de acoso sexual

Los escándalos sexuales en Hollywood no cesan desde que se destapase el caso de Harvey Weintein. Sin embargo todos ellos habían tenido una nota en común hasta ahora y es que nadie había dado un paso adelante para reconocer que las acusaciones recibidas eran ciertas. Eso acaba de cambiar, ya que el cómico Louis C. K. ha reconocido que las cinco mujeres que le han señalado están diciendo la verdad.

Era cuestión de tiempo que alguien lo reconociera, ya que no deja de ser un primer paso imprescindible para mostrar arrepentimiento en caso de que lo haya -se lleva mucho lo de escurrir el bulto y buscar tratamiento sin especificar para qué es exactamente-, pero no por ello el comunicado lanzado por Louis C. K. ha sido menos impactante. A continuación os traducimos lo que ha dicho al respecto el creador y protagonista de 'Louie':

Me he arrepentido de mis acciones y he intentando aprender y huir de ellas. Ahora soy consciente del alcance de mis acciones. Aprendí ayer hasta qué punto hice sentir mal sobre sí mismas a esas mujeres que me admiraban y también cómo tuvieron que ponerse a la defensiva alrededor de otras hombres que nunca las pondrían en esa situación. Además me aproveché del hecho de que era muy admirado tanto en mi comunidad como en la suya, por lo que se sintieran incapaces de compartir su historia y se trajeron problemas a sí mismas porque la gente que me admiraba no quería escucharlas. No creí que estaba haciendo nada de eso porque mi posición me permitía no pensar en ello. No hay nada al respecto por lo que pueda perdonarme y tengo que reconciliarlo con quién soy, que no es nada comparado con lo que le falta a ellas.

Esas historias son ciertas. Entonces me dije a mí mismo que lo que hice estaba bien porque nunca enseñé mi pene a una mujer sin preguntar antes, lo cual también es cierto. Pero después aprendí, demasiado tarde, que cuando tienes el poder sobre otra persona que preguntar si quieren ver tu pene no es una pregunta. Es ponerles en un apuro. El poder que tenía sobre ellas era que me admiraban y yo lo usé de forma irresponsable.

Quiero hablar de las historias contadas en el New York Times por cinco mujeres llamadas Abby, Rebecca, Dana, Julia, que se sintieron capaz de identificarse, y una que no.

Desearía haber reaccionado hacia su admiración siendo un buen ejemplo para ellas como hombre y haberlas dado algún tipo de guía como cómico, porque yo incluso admiraba su trabajo.

De lo que más te puedes arrepentir es de lo que hayas hecho para herir a otros y apenas puedo llegar a entender el alcance del daño provocado. Sería descuidado excluir el daño provocado a la gente con la que trabajo y he trabajado y cuya vida profesional y personal ha sufrido un impacto por esto, incluyendo proyectos actualmente en marcha; el reparto y equipo de 'Better Things', 'Baskets', 'The Cops', 'One Mississippi' y 'I Love You Daddy'. Me arrepiento profundamente de haber traido toda esta atención negativa a mi manager Dave Becky, que solo trata de mediar en una situación que yo causé. He traído angustia y adversidad a la gente de FX que tanto me había dado, The Orchard que se arriesgó con mi película y a cualquier otra entidad que apostase por mí a lo largo de los años.

He traído dolor a mi familia, mis amigos, mis hijos y su madre.

Me he pasado todo mi larga y afortunada carrera hablando y diciendo lo que quería. Ahora daré un paso atrás y me tomaré un buen tiempo para escuchar.

Gracias por leer esto.