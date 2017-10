Tráiler de 'I Love You, Daddy': la primera película de Louis C.K. en 16 años recuerda al cine de Woody Allen

Louis C.K. es uno de los cómicos norteamericanos más reputados en la actualidad, pero lo cierto es que su ascenso al estrellato no se produjo hasta hace apenas unos años, en buena medida gracias al éxito de la televisiva 'Louie'. En la gran pantalla hemos podido verle en títulos como 'Blue Jasmine' o 'Trumbo', pero hasta poco para encontrar el último largometraje que había dirigido teníamos que remontarnos hasta el 2001, pero eso ha cambiado, pues aquí os traemos el tráiler de 'I Love You, Daddy'.

Además de por estar rodada en blanco y negro, 'I Love You, Daddy' destaca por traernos a la memoria la obra de Woody Allen, en especial a 'Manhattan', en mi opinión la mejor película del responsable de joyas como 'Annie Hall' o 'Zelig'. No es mal referente, pero las comparaciones podrían acabar haciendo bastante daño a una película que no dudo que merecerá la pena, pero tengo mis dudas de si podrá llegar a ese nivel.

Además, la relación con Allen podría ir más allá del look visual y que la historia transcurra en la misma ciudad, pues las primeras reseñas apuntan a la posibilidad de que el personaje interpretado por John Malkovich se base en el autor de 'Misterioso asesinado en Manhattan' ('Manhattan Murder Mistery'). ¿El motivo? Es un veterano director del que se enamora la hija adolescente en la ficción de C.K. que cuenta con el rostro Chloë Grace Moretz. Para complicarlo todo más, el personaje de C.K. es un exitoso guionista que acaba de reconectar con su hija y que idolatra a ese realizador...

Rose Byrne, Charlie Day, Edie Falco y Helen Hunt completan el reparto de una película que tuvo su estreno mundial durante el pasado Festival de Toronto. A los cines de Estados Unidos llegará este próximo 17 de noviembre y por el momento se desconoce cuándo tendrá lugar su lanzamiento en España.