Louis C.K protagoniza el último escándalo sexual de Hollywood

Que Louis CK es, probablemente, uno de los mejores cómicos que existe en la televisión (y en los escenarios) es un hecho y todo lo que rueda es muy interesante. Por eso cuando esta tarde nos hemos enterado de que cancelaba la premiére de su próxima película, 'I love you daddy', y también su aparición en el 'Late show with Stephen Colbert' las alarmas saltaron. The Hollywood Reporter apuntaba a que estaba haciendo "control de daños" ante la inminente publicación de un reportaje sobre su depravación sexual.

Y así ha sido: The New York Times ha publicado un reportaje en el que recoge testimonios de cinco mujeres que acusan a Louis CK de masturbarse enfrente de ellas. La historia comienza en 2002, cuando dos jóvenes cómicas de Chicago, Dana Min Goodman y Julia Wolov, fueron invitadas a la habitación de hotel de Louis para celebrar el show en un festival de comedia en Aspen. El cómico les preguntó si podía sacarse el pene, ellas rieron pensando que se trataba de una broma y acto seguido él se desnudó y empezó a masturbarse.

"Eyaculó sobre su estómago y huimos de la habitación"

"Estábamos paralizadas", afirma Goodman. Después del altercado decidieron no callarse y contar con detalles lo ocurrido con la intención de encontrar apoyos para denunciar la situación. Pero en menos de 24 horas los chicos con los que contaban estaban reculando y empezaron a percibir una reacción negativa a su historia. Poco después se enteraron que Mr. Becky, manager de Louis CK, había hablado muy enfadado con los managers de las cómicas porque estas hablaban abiertamente del "incidente" y presionó para silenciarlas.

Sus masturbaciones no solo eran presenciales, Abby Schachner relata una conversación telefónica realizada en 2003 con el propósito de invitarle a uno de sus shows. Ella conocía a Louis C.K. porque su, por entonces, novio trabajaba con él. Pronto la conversación pasó a lo personal y de allí a lo inapropiado. Schachner escuchó cómo él cerraba las cortinas, bajaba el tono y le relataba jadeando sus fantasías sexuales mientras se masturbaba. "Quieres creer que no está pasando, [...] me sentí muy avergonzada".

Rebecca Corry rechazó de pleno la proposición de Louis C.K.

Rebecca Corry es otra de las víctimas del comportamiento de Louis CK. La actriz relata que durante la grabación de un piloto para televisión en 2005 "él se inclinó cerca de mi cara y me dijo '¿Puedo preguntarte algo?'. Me preguntó si podíamos ir a mi camerino, para que él pudiera masturbarse en frente de mí". Tras rechazar "la petición" y recordarle que tenía una hija y una esposa embarazada el actor y productor se avergonzó y le contó que "él tenía problemas".

La quinta mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que durante la grabación de 'The Chris Rock Show' accedió finalmente a las continuas peticiones de Louis CK de masturbarse delante de ella. Algo que hizo en su despacho. "Era algo que sabía que estaba mal [...] Creo que la gran razón de por qué dije que si fue por la cultura, abusó de su poder"

Como en los recientes casos de Kevin Spacey y Harvey Weinstein, las pistas y rumores ya estaban ahí. De hecho estaban presentes hasta el punto de que Louis C.K. ha bromeado en el escenario y en su serie 'Louie' sobre conductas sexuales varias y los pensamientos pervertidos ocultos llegando a bromear incluso sobre la masturbación en público. Claro, esto no es indicativo de nada a priori, pero hace que se vean con otros ojos este tipo de contenido.

Esto incluye su última película, 'I love you daddy', en la cual un guionista de televisión (Louis CK) presencia cómo su hija (Chlöe Grace Moretz) es seducida por un director (John Malkovich). Ya no es que la película hable de la percepción sobre personas que se han ganado cierta reputación (tipo Woody Allen) sino que además hay una escena en la que un personaje se masturba enfrente de otros. Lo que no tardó en crear miradas perspicaces durante su pase en el festival de Toronto.

Una de las últimas sombras de sospecha llegaba a través de Tig Notaro y la "misteriosa" desaparición de Louis CK en la producción de 'One Mississippi'. Notaro no quiso aclarar entonces las razones por las que el cómico ya no estaba involucrado en el proyecto, pero sí que ha asegurado de que se enteró de la reputación del cómico tras vender la serie a Amazon. “Lamentablemente, me he enterado de que las víctimas de Louis CK no solo no son reales, sino que muchas son amigas mías dentro del sector de la comedia," afirmó la cómica en un mail a NYT.

Precisamente Notaro agregó en la segunda temporada de la serie una trama en la que uno de los jefes de la cadena de radio en la que trabajan le hace a Kate una proposición demasiado similar a las que estamos tratando aquí. Trama que, por otro lado, no desencuadra en la serie ya que el tema del acoso y los abusos sexuales es una constante en esta fantástica dramedia.

Louis CK es el último gran nombre en saltar a las palestras en estas frenéticas semanas desde que se publicó los continuos acosos y abusos sexuales cometidos por Harvey Weinstein. De hecho, según aseguran las víctimas, de no ser por ese caso, ellas no hubieran denunciado publicamente lo ocurrido. Seguramente no será el último. Y mientras, esperamos a que salgan a la luz nombres de productores y gente importante del show bussiness español, que haberlos, haylos.