Por si fuera poco con los chasqueadores y corredores, 'The Last of Us' acaba de presentar a su nueva amenaza. Algo que cambiará por completo las reglas del juego

El proceso de adaptación de 'The Last of Us' se ha llevado por delante algunos detalles importantes de los videojuegos y, al igual que ha ocurrido con otros muchos aspectos, la serie ha decidido omitir una parte esencial que tiene que ver con el Cordyceps. El origen de un apocalipsis que comienza en un hongo y unos cultivos infectados, pero que cuenta con un componente clave que no había aparecido en la serie de HBO hasta el episodio de esta semana.

Cuidado a partir de aquí si no lo has visto, porque habrá SPOILERS.

En los videojuegos, todos los personajes que no son inmunes al Cordyceps deben llevar en ciertos momentos una máscara de gas, especialmente cuando entran en ciertas áreas restringidas donde el aire puede estar contaminado por esporas. Algo que resulta muy peligroso y que es una manera de infectarse bastante común, aunque la serie ha decidido eludirlo hasta ahora.

De hecho, la propia actriz Tati Gabrielle, que interpreta a Nora y tiene un papel realmente importante y un encontronazo con Ellie (Bella Ramsey), habló sobre la introducción de las esporas en la serie.

Qué implica la nueva amenaza

En una entrevista reciente con Variety, Gabrielle explicaba cómo se había llevado a cabo la introducción de las esporas en el episodio 5 de la temporada 2 de 'The Last of Us', explicando que se estudió mucho la manera en la que afectan al cuerpo. Cuenta que habló con el showrunner Craig Mazin y que tenía muchas preguntas, revelando que fue un reto interpretar la escena.

Craig quería que fuera algo extraordinario y que la ciencia que hay detrás de esto fuera lo más realista posible. ¿Alguna vez has visto cuando un cordyceps se apodera de un insecto o algo así? Le hice a Craig todas las preguntas: 'Lo está inhalando. Cuando inhalas algo, va directo a tu cerebro. Eso significa que primero va a tu sistema nervioso. ¿Pero se está ahogando?'. Teníamos conversaciones muy directas, porque quería que pareciera lo más realista posible.

La actriz explica que estas esporas "toman el control del sistema nervioso" y que "no es asfixia". Según lo que habló con Mazin "técnicamente puede respirar, pero no es fácil. Hay más tensión en el cuerpo. Los pequeños espasmos se deben a que es un problema relacionado con el cerebro: está intentando mantener la mente [en calma] lo suficiente como para decirle a Ellie lo que quiere. Se está volviendo loca contra su voluntad, y bastante rápido".

"Ha sido probablemente lo más difícil que he tenido que hacer como actriz", comenta, añadiendo que "cualquier forma de sobrevivir es aferrarse a la humanidad y a uno mismo. Es casi más fácil morir y decir tus últimas palabras mientras te estás muriendo. Es mucho más difícil cuando no te estás muriendo. Simplemente te consume algo desde dentro", asegura.

