Netflix mete el turbo con la temporada 3 de 'One Piece'. Joe Manganiello, el Crocodile del live action, tiene buenas noticias para el futuro de Arabasta

En principio la segunda temporada de 'One Piece' de Netflix llegará por fin este año, pero obviamente ya tenemos puesto el ojo en el futuro de la serie y todas las sagas que están por llegar. Especialmente porque el futuro del live action puede haberse complicado un poco tras la marcha de su showrunner principal, pero parece que las cosas van viento en popa a toda vela en el Grand Line y en Netflix no tienen intención de detenerse.

De lleno en Arabasta

Joe Manganiello ha sido uno de los fichajes estrella de la segunda temporada de 'One Piece', aunque mejor ir haciéndonos a la idea de que no le veremos mucho en esta tanda de capítulos. Y aunque todavía no sabemos muy bien cuándo regresará la serie, por lo visto su futuro inmediato ya está asegurado y el rodaje se retoma este mismo año.

Manganiello lo ha confirmado en una entrevista con Cinemablend, en el que hablaba sobre el rodaje de la segunda temporada y ha confirmado que pronto empezarán a rodarse los siguientes episodios.

"Nos hemos tomado un descanso entre las temporadas dos y tres. Pero sí, vuelvo más adelante este año y estaremos trabajando en la siguiente parte de la historia. Es todo lo que puedo decir", confirmó Manganiello.

El rodaje de la segunda temporada de 'One Piece' concluyó en febrero, pero parece que el equipo espera regresar a Sudáfrica a finales de este año. Así que puede que en Netflix por fin hayan cogido ritmillo con la producción y se pueda evitar un parón de otros dos años entre temporadas, especialmente teniendo en cuenta que nos quedaremos con la saga de Arabasta a la mitad.

Joe Manganiello En Geeked Week

Ahora bien, aunque la confirmación de la tercera temporada de 'One Piece' era un secreto a voces que ya se le había escapado al propio Zoro, habrá que ver qué pasa con las siguientes sagas. Netflix todavía tiene mucho material por delante si pretende adaptar todo el manga de Eiichiro Oda, así que esperemos que puedan mantener el buen ritmo y que su nuevo showrunner sepa estar a la altura.

