Crocodile es la madre de Luffy: así es la teoría más ridícula y enrevesada de 'One Piece' (aunque parte de un detalle que quizás ya hemos visto en la serie de Netflix)

Con una serie que ya lleva 26 años publicándose (y que no tiene pinta de que vaya a llegar pronto a su final) es normal que salgan todo tipo de teorías. Por mucho que Eiichiro Oda ya haya ido revelando más detalles y soltando bombazos, hay mucho de 'One Piece' que todavía no conocemos.

Y entre misterios como quién era Joy Boy, qué es el One Piece, qué paso en el Siglo Vacío y tantas y tantas cosas, hay una pregunta que tiene locos a muchos fans desde hace décadas: quién es la madre de Luffy. Y como no puede ser de otra manera en internet, hay teorías para dejarte con el culo torcido.

Hasta luego, Cocodrilo

Pero entre que la madre de Luffy es Makino, la posadera de Villa Foosha, o una señora desconocida que pasaba por ahí, una de las siempre terminan surgiendo es una que es tan, pero tan ridícula que me encanta. Que la madre de Luffy en realidad fue Sir Crocodrile, el ex-Shichibukai y líder de Baroque Works que la lío gordísima en Arabasta.

Esta teoría ya lleva más de una década rondando por internet, y surgió poco después del Arco de Marineford en que Crocodrile regresa a la serie después de unos cuantos años desparecido. Este arco sentó las bases de la teoría, y el mayor punto a favor es otra teoría que comparten muchos fans y que mantiene que Crocodile fue una mujer en el pasado.

Durante la fuga de Impel Down conocemos a Emporio Ivankov, líder revolucionario con el poder de alterar las hormonas de quien quiera (incluyendo las suyas). Directamente vemos cómo es capaz de cambiar su cuerpo y su género, el de su ayudante Inazuma, e incluso el de un guardia de la prisión.

Y en un momento dado, Ivankov amenaza con revelar un secreto del pasado de Crocodile, llamándole todo el tiempo "Croco-boy" y haciendo mucho hincapié en su identidad masculina y usando este apodo para burlarse de él.

Ya con esto nació una teoría bastante aceptada entre los fans de que en algún momento Crocodrile era una mujer, y se convirtió en un hombre gracias a las hormonas de la Fruta del Diablo de Ivankov. Otro detalle que apoyaría la teoría del pasado de Cocodrile es que nunca se revela su cara en los flashbacks y solo le vemos de espaldas, como en la ejecución de Gold D.Roger en la que estuvo presente, como si Oda quisiera ocultar su aspecto pasado mientras que se ve perfectamente a las versiones jóvenes de Donquixote Doflamingo o Dracule Mihawk.

Para dar más puntos a la esta teoría, también se suele mencionar una portadilla del manga de 'One Piece' en la que aparece Crocodile con el título "El secreto de una mujer" para el capítulo 938, a la que muchos le dan un doble sentido oculto.

Los nombres claves de la organización Baroque Works, que hacen un gran hincapié en el género de sus componentes diferenciándoles con "Mr." o "Mrs.", también sería otro detalle para hablar la importancia del género para Crocodile, que también usa repetidas veces los títulos "Sir" o "King", remarcando mucho su identidad masculina en el presente.

Pero lo de Luffy qué

Así que con esta base establecida, que es una teoría en sí misma, llegamos a las curvas. El Arco de Marineford ayudó a establecer la teoría del pasado de Crocodile como mujer, y a darle una relación complicada con Luffy. Porque el mayor pero que tiene esta teoría es que... Bueno, que Crocodile lleva intentando cargarse a Luffy desde Arabasta, y no le han faltado ganas ni intentos porque directamente lo acuchilló y lo dejó para morirse en medio del desierto.

Pero en este punto de la historia, la identidad de Luffy es un gran secreto y para Crocodile solo era un piratilla de tres al cuarto. Es durante la batalla de Marineford que se revela al gran público el nombre completo del capitán de los Sombrero de Paja, Monkey D. Luffy, y que es hijo de Dragon y nieto de Garp. Ni siquiera Ivankov sabía que Dragon tenía un hijo y Sengoku parece ser el único miembro de la Marina consciente de la conexión de Luffy con Garp y Dragon.

A partir de este momento, la actitud de Crocodile cambio por completo y para muchos se va de personaje. No solo no ve su cara cuando se revela la identidad de Luffy (al igual que no se ve su cara durante la ejecución de Roger), si no que a partir de entonces trata de detener la ejecución de Ace y se pone en peligro varias veces para salvar a Luffy.

Y llegado el momento, incluso se enfrenta al Almirante Akainu para dar a Luffy y Jimbe más tiempo para que puedan escapar, echándole encima en cara a Jimbe que no está esforzándose en proteger a Luffy correctamente.

Hasta entonces Crocodile había sido un personaje bastante egoísta que no se lo piensa dos veces al dejar atrás ni a los heridos ni los debiluchos, así que este cambio de actitud (y más contra un "enemigo"), choca bastante con lo que habíamos visto de él hasta entonces.

¿Netflix se ha mojado?

Ahora bien, personalmente yo no me mojo del todo con la teoría de que Crocodile sea la madre de Luffy porque me parece que aún hay demasiados cabos sueltos. Así que su cambio de actitud quizás se deba a que le deba algún favor (muy gordo) a Monkey D. Dragon o alguna razón similar relacionada con el padre de Luffy.

Pero desde luego sí que hay una base más interesante para pensar que Crocodile fue una mujer hace años. Además, el cambio de género parece ser algo muy natural en el mundo de 'One Piece' y tenemos personajes de género fluido y drag queens como Ivankov o Mr. 2 Bon Clay. Además, también se ha establecido de manera muy natural la existencia de personajes transgénero como Kiku en el Arco de Wano.

Y desde que se estrenó la serie de acción real de Netflix, la teoría de que Crocodile solía ser una mujer ha tomado todavía más fuerza gracias a la secuencia de la ejecución de Roger. Imitando los flashbacks del anime, se puede ver a una versión joven de Mihawk, a Shanks, la icónica capa de Dragon... Y también a una mujer en la que la cámara se centra un poco demasiado y que podría parecerse a una versión femenina de Crocodile.

Ya sabemos que la segunda temporada de 'One Piece' está en marcha, y como el casting de Crocodile se parezca remotamente a esta mujer va a ser todavía más gasolina para una de las teorías más interesantes sobre el anime. Y si no, pues a seguir teorizando hasta que Oda decida mojarse del todo.

