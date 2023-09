'Spy x Family', 'The Apothecary Diaries', 'Captain Tsubasa', el final de 'Shingeki no Kyojin', y mucho más: cuándo se estrenan los animes de otoño 2023 y dónde verlos en streaming

Al final 2023 se está pasando volando y nos ha dejado un buen mogollón de series increíbles en cuanto a anime. Ya estamos entrando en la recta final del año y muchos estudios se estaban guardando el plato fuerte para la temporada de otoño de anime con el regreso de algunas de las series más esperadas y estrenos muy, muy prometedores.

Si queremos ir preparando el calendario, aquí van algunos de los mejores estrenos que tenemos por delante y dónde podemos seguirlos en streaming según se vayan emitiendo en Japón.

'Frieren: Beyond Journey's End'

Justo cerrando el veranito y abriendo otoño llega 'Frieren: Beyond Journey's End', que promete ser un vapuleo emocional con una elfa que regresa después de 50 años y se encuentra una civilización completamente cambiada y a sus antiguos camaradas convertidos en ancianos.

'Frieren' arranca el próximo 29 de septiembre y la podremos seguir a través de Crunchyroll,

'Shangri-La Frontier'

'Shangri-La Frontier' nos mete en el mundo de los videojuegos a través de un jugador especializado en "juegos basura" con todo tipo de glitches y bugs. Así que cuando se mete en un juego de realidad virtual masivamente popular todas estas habilidades de pronto son tremendamente útiles para progresar en la historia.

A partir del 1 de octubre podemos seguir las aventuras de Sunraku en Crunchyroll.

'Captain Tsubasa' - Temporada 2

Oliver y Benji también regresan este otoño con la segunda temporada de 'Captain Tsubasa', el reboot que estrenó David Production hace unos años. Ahora el anime cambia de estudio para centrarse en el arco de la época Junior con los jugadores preparándose para participar en el Mundial Juvenil.

Los nuevos capítulos arrancan el 1 de octubre, pero todavía está un poco el el aire si habrá simulcast.

'El misterio prohibido de Ron Kamonohashi'

'El misterio prohibido de Ron Kamonohashi' ('Kamonohashi Ron no Kindan Suiri') es posiblemente una de las series más esperadas de la temporada y sigue a un detective privado muy excéntrico y a un oficial oficial de policía mientras resuelven crímenes juntos, aunque los métodos de Ron Kamonohashi no son precisamente ortodoxos.

La temporada arranca el próximo 2 de octubre.

'SHY'

Shy es la mayor superheroína de Japón, pero también sufre una timidez extrema que dificulta su labor como protectora de Japón, y que incluso la lleva a perder sus poderes en el momento menos oportuno.

Si necesitamos nuestra ración de animes de superhéroes', 'SHY' arranca el 3 de octubre y podremos seguirla a través de Crunchyroll.

'Tokyo Revengers' - Temporada 3

Este año hemos tenido doblete de 'Tokyo Revengers' con la segunda temporada arrancando a principios de año y la tercera a puntito de llegar. Nos metemos de lleno en el Arco Tenjiku, el más largo de todo el manga original y uno de los más intensos con más amenazas para los Tokyo Manji.

El anime de pandilleros ha cambiado oficialmente de plataforma a Disney+, donde podremos seguir los nuevos capítulos a partir del 4 de octubre.

'The Rising of the Shield Hero' - Temporada 3

Otro de los regresos más esperados es 'The Rising of the Shield Hero', que estrena su tercera temporada y vuelve a su estudio de anime original. Esta temporada será la más corta hasta el momento pero promete reunir a los cuatro grandes héroes legendarios del anime isekai.

Crunchyroll ya se ha encargado de retransmitir las anteriores temporadas, y si no hay sorpresa podremos seguir 'The Rising of the Shield Hero' en la plataforma a partir del 6 de octubre.

'Under Ninja'

Aunque la organización ninja fue desmantelada después de la Segunda Guerra Mundial, sus miembros todavía viven en secreto. Uno de ellos es Kuro Kumogakure, quien recibe una misión para infiltrarse en un instituto.

'Under Ninja' arranca el próximo 6 de octubre y es muy posible que podamos seguirla en Crunchyroll, pero aún está por confirmar.

'Undead Unluck'

'Undead Unlock' es otra de las novedades prometedoras de otoño y arranca el próximo 7 octubre.

La nueva serie de David Production sigue a Fūko Izumo, quien lleva años viviendo atormentada por su mala suerte y decide suicidarse. Es salvada por un no-muerto con poderes regenerativas que de hecho también va buscando la muerte porque está harto de ser inmortal. Así que los dos empiezan a trabajar juntos por conveniencia, pero una misteriosa organización empieza a perseguirles.

'Goblin Slayer' - Temporada 2

El 7 de octubre también regresa 'Goblin Slayer' con su segunda temporada para seguir con esta historia de terror y fantasía oscura. El anime sigue alrededor de un aventurero conocido como el "Goblin Slayer", cuyo único propósito en la vida es la erradicación de todos los goblins y se aplica a ello con la dedicación más extrema (y violenta) posible.

'Spy x Family' - Temporada 2

Este año habrá doblete de 'Spy x Family',porque primero tenemos la segunda temporada de la serie y en diciembre se estrena en Japón la película 'Code: White'. Ya sabemos que el anime regresa el 7 doctubre y en principio podremos seguirlo en Crunchyroll.

La trama sigue a la familia Forger, formada por un espía, una asesina a sueldo y una telépata, aunque solo la pequeña Anya conoce las identidades secretas de sus padres.

'Four Knights of the Apocalypse'

'Four Knights of the Apocalypse' es la secuela oficial de 'The Seven Deadly Sins' ('Nanatsu no Taizai') y sigue a Percival, quien está destinado a formar parte de un grupo de cuatro caballeros que algún día destruirán el mundo.

El anime empieza el 8 de octubre y aún no se sabe con seguridad la plataforma en la que podremos verlo. Netflix se ha encargado de 'The Seven Deadly Sins' desde sus inicios, incluso contando las nuevas películas, pero es posible que también terminase en Disney+ por el acuerdo entre la plataforma con la editorial Kodansha.

'Dr. Stone: New World'

La tercera temporada de 'Dr. Stone' se ha terminado dividiendo en dos partes, y la segunda arranca el próximo 12 de octubre en Crunchyroll. Este anime post-apocalíptico se ambienta miles de años en el futuro, con la humanidad convertida en piedra misteriosamente y los únicos supervivientes tratando de devolver a la civilización a lo que una vez fue gracias a la ciencia.

'Good Night World'

La familia Akabane son un equipo de jugadores épico que arrasan en el juego online 'Planet', aunque nadie sabe que también son una familia fuera del juego. La realidad es que son una familia completamente rota y en la que no hay una pizca de amor, pero entonces los eventos online empiezan a afectar al mundo fuera del juego.

'Good Night World' aterriza en Netflix el próximo 12 de octubre.

'La bendición del oficial del cielo'

La segunda temporada de 'La bendición del oficial del cielo' se ha hecho de rogar pero Crunchyroll ha confirmado que a partir del 18 de octubre se empezará a emitir en simulcast para coincidir con la emisión japonesa.

El anime chino se centra en Xie Lian, un príncipe que fue ascendido a los cielos tras su muerte, aunque se ganó una mala reputación entre los dioses y fue expulsado a la Tierra. Cuando asciende por tercera vez, comienza a investigar una serie de desapariciones y conoce a Hua Cheng, el rey de los fantasmas.

'The Apothecary Diaries'

'The Apothecary Diaries' es otro de las series más prometedoras del año y sigue a Maomao, una boticaria que es vendida como sirvienta al palacio imperial. Allí se ve envuelta en una serie de conspiraciones y empieza a utilizar sus conocimientos para intentar encontrar una cura para la extraña enfermedad que afecta a los hijos del emperador.

A partir del 21 de octubre la tenemos disponible semana a semana en Crunchyroll.

'Pluto'

'Pluto' promete ser una de las grandes apuestas del año de Netflix en cuanto a anime y llega a la plataforma el próximo 26 de octubre.

Esta adaptación del manga de una adaptación del manga de Naoki Urasawa y Takashi Nagasaki toma como base el 'Astro Boy' del legendario Osamu Tezuka y sigue a Gesicht, un investigador que trata de resolver un caso en el que tanto humanos como robots han sido asesinados, a pesar de que hace años que las dos especies conviven pacíficamente.

'Shingeki no Kyojin'

El final de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin') se ha ido alargando cada vez más y más, pero parece que la luz al final del túnel ya está por fin cerca.

MAPPA ha cumplido su promesa y estrenará el episodio final de la serie el próximo 4 de noviembre. En principio podremos seguirlo en Crunchyroll, como las anteriores temporadas, y se espera que sea un capítulo especial que ronde entre los 60 y los 90 minutos para poder cerrar la historia del todo.

'Akuma Kun'

Para celebrar el centenario de Shigeru Mizuki este año se están cociendo varios homenajes en Japón y uno de ellos es el nuevo anime de 'Akuma Kun', que continuará la serie de anime de 1989 y podremos seguirla a partir del 9 de noviembre en Netflix.

Akuma-kun es un prodigio que aparece una vez cada miles de años y puede invocar y controlar a los demonios, pero siempre lo usa para ayudar a los más necesitados.

