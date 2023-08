Uno de los animes más prometedores del año ya tiene fecha de estreno: 'The Apothecary Diaries' desvela un impresionante tráiler cargado de drama

Desde que se dejó ver hace meses el primer vistazo de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto'), el drama de época viene apuntando maneras y promete ser uno de los animes más bonitos que vayamos a ver este año.

El manga de Natsu Hyūga e Itsuki Nano ya cuenta once volúmenes recopilatorios para explorar las intrigas de la corte imperial china, y lo hace de la mano de una boticaria que se encuentra metida hasta el fondo en un misterio gordísimo.

Que no falte el especial de inicio

La trama se centra en Maomao, una boticaria del distrito rojo que es vendida como sirvienta al palacio imperial. Una vez allí, empieza a oír rumores sobre una extraña enfermedad que afecta a los hijos del emperador, así que empieza a usar sus conocimientos como boticaria para intentar encontrar una cura.

'The Apothecary Diaries' arranca el próximo 21 de octubre, con la temporada de otoño de anime, y también se une al club de los estrenos especiales porque el primer capítulo de la serie durará una hora.

Ya se ha confirmado que Crunchyroll se encargará del simulcast, así que podremos seguir a Maomao y sus investigaciones semana a semana en streaming. Por ahora está por confirmar, pero parece que 'The Apothecary Diaries' rondará los veintipocos episodios.

Por ahora los tráilers tienen muy buena pinta, y que OLM (el estudio de 'Komi-san no puede comunicarse' y 'Summer Time Render') se ha lucido con la adaptación. Norihiro Naganuma, el director de la primera temporada de 'The Ancient Magus' Bride' es el director principal y supervisor de los guiones. 'The Apothecary Diaries' también cuenta con Akinori Fudesaka como director asistente, Yukiko Nakatani como diseñadora de personajes y Natsumi Takao como director de arte.

