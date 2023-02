Una boticaria perdida en las intrigas de la corte imperial: El director de 'The Ancient Magus Bride' prepara su próximo anime, y ya hay un primer tráiler

Las adaptaciones a anime no siempre surgen directamente del manga, si no que muchas series y películas adaptan novelas ligeras y novelas al uso. Este es el caso de 'The Apothecary Diaries' ('Kusuriya no Hitorigoto'), un drama de época romántico que lleva publicándose desde 2011 y ahora tendrá una serie de anime.

Dentro del palacio imperial

Primero llegó la novela original de Natsu Hyūga, más tarde las novelas ligeras ilustradas por Touko Shino que ya cuentan con doce volúmenes, y después una adaptación a manga dibujada por Itsuki Nano que cuenta con diez.

El siguiente paso lógico era el anime, en el que ya están trabajando TOHO Animation y OLM, el estudio responsable de toda la franquicia de 'Pokémon' y más recientemente 'Komi-san no puede comunicarse' y 'Summer Time Render'.

Norihiro Naganuma, el director de la primera temporada de 'The Ancient Magus' Bride' está al frente del proyecto y también supervisa los guiones. El anime además cuenta con Akinori Fudesaka como director asistente, Yukiko Nakatani como diseñadora de personajes y Natsumi Takao como director de arte.

Además del primer tráiler se ha revelado un poster centrado en su protagonista, y la verdad es que estos primeros avances de 'The Apothecary Diaries' parecen bastante prometedores en cuanto a estética. Aún no se ha confirmado una fecha de estreno fija, pero se espera que el anime se estrene en algún momento durante 2023.

La trama de 'The Apothecary Diaries' se centra en Maomao, una boticaria del distrito rojo de la ciudad que es vendida al palacio imperial como sirvienta. Maomao siempre ha sido muy curiosa y un poco excéntrica, y cuando se entera de los rumores de que los hijos del emperador están gravemente enfermos empieza a usar su experiencia como boticaria para resolver el misterio.