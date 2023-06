La parte 2 de 'The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo' por fin tiene fecha de estreno en Netflix: la película secuela muestra sus primeras imágenes

Este verano tenemos por delante un aluvión de estrenos masivos de series de anime, pero también se nos han colado unas cuantas películas en la lista. Entre 'Sailor Moon Cosmos' y 'The First Slam Dunk' se va a dejar caer lo nuevo de 'The Seven Deadly Sins', que nos tiene esperando el final desde diciembre.

'The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo' funciona a modo de secuela de la serie de anime original, y si nos quedamos a medias con la historia por fin sabemos cuándo llega a Netflix.

Volvemos después de la pausa

El anime original de 'The Seven Deadly Sins' seguía a Meliodas, pero ahora cambiamos de protagonista para centrarnos en su hijo Tristan, que viaja a Edimburgo para aprender a controlar sus poderes y salvar la vida de su madre.

Todavía no se ha dejado ver un tráiler completo (y conociendo a Netflix seguramente no ocurra hasta bien cerca del estreno), pero por ahora sabemos que el desenlace de 'The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo' llega a la plataforma el próximo 8 de agosto.

La primera película dura 52 minutos, así que es muy posible que la segunda parte de 'The Seven Deadly Sins: El rencor de Edimburgo' ronde la misma duración. Ya se han dejado ver algunas imágenes más de la segunda parte...y aunque era uno de los mayores palos que se ha llevado, por desgracia parece que no ha mejorado mucho el CGI desde la primera parte.

Esta no es la única secuela de 'The Seven Deadly Sins' que tenemos encima porque este año también se estrena el anime de 'Four Knights of the Apocalypse', aunque aún está por ver si las películas de Netflix conectarán de alguna manera con la nueva serie.

En Espinof | Las mejores películas de animación de todos los tiempos