La secuela de 'The Seven Deadly Sins' se estrena este mismo año y cambia de protagonista: ya tenemos el primer trailer de 'Four Knights Of The Apocalypse'

'The Seven Deadly Sins' ('Nanatsu no Taizai') fue una de las primeras apuestas de Netflix en el mundo del anime, y no parece que vayamos a tener que despedirnos de la franquicia pronto. Ya que se ha cerrado la historia principal, ahora toca pasarnos a la secuelas.

Por un lado tenemos 'The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh', dos películas originales que presentan al hijo de de Meliodas y Elizabeth... Y por otro, la secuela en la que el propio mangaka Nakaba Suzuki ya lleva un tiempo trabajando: 'Four Knights Of The Apocalypse' ('Mokushiroku no Yonkishi').

Nuevo héroe a la vista

Esta secuela se ambienta algunos años después de 'The Seven Deadly Sins' y sigue a un chico llamado Percival, quien está destinado a formar parte de un grupo de cuatro caballeros. El problema viene porque según una antigua profecía, estos caballeros algún día destruirán el mundo.

El primer tráiler del anime de 'Four Knights Of The Apocalypse' todavía no ha dejado ver demasiado, pero sí que nos ha presentado oficialmente a Percival en acción y parece que por ahora se ha trasladado bastante bien el estilo del manga.

A-1 Pictures se encargó de la primera serie, pero la franquicia ha cambiado de estudio para la secuela. Esta vez se encarga Telecom Animation Film, que recientemente han trabajado en varias películas y series de la saga de 'Lupin III' y ya están desarrollando 'Rick and Morty: The Anime'. También se ha confirmado que Shou Komura prestará su voz a Percival, pero aún queda por confirmar el resto del reparto.

Ahora bien, lo que tampoco se sabe todavía es cuándo podremos ver 'Four Knights Of The Apocalypse' y dónde, solo que llegará en algún momento durante 2023. Es posible que Netflix o Crunchyroll se hagan con los derechos para su emisión internacional, pero ya que el manga original se publica en la editorial Kodansha tampoco habría que descartar que termine en Disney+.