'Rick y Morty' tendrá un anime en Adult Swim con el director de 'Tower of God'

Tenemos 'Rick y Morty' para rato, con la serie de animación de Dan Harmon y Justin Roiland con un buen puñado de capítulos por delante. Pero mientras llega la ansiada temporada 5, Adult Swim continuará explorando su sus aventuras con una serie de anime.

Un aspecto diferente del multiverso con un director "repetidor"

'Rick and Morty: The Anime' será una serie de 10 episodios que adaptará algunos temas y eventos de la serie principal, aunque está planteada como un título con contenido original que se puede ver de manera independiente y que posiblemente innove en algunos frentes. Takashi Sano, el director de 'Tower of God' será el encargado de dirigir esta serie de anime para Adult Swim, y el estudio Telecom Animation Film en principio se encargará de la animación.

Sano ya ha trabajado para la serie, y por ahora ha escrito y dirigido dos especiales: 'Rick and Morty vs. Genocider' y 'Summer Meets God (Rick Meets Evil)'.

"Las hazañas de Rick y el resto del grupo a través del multiverso son un peligro para los vínculos familiares, pero siempre consiguen salir al paso en casa ocasión. Es una vista inspiradora, incluso Jerry", comentó Sato. "Me siento honrado de tener esta oportunidad para narrar una nueva historia con esta familia tan increíble. ¡Espero que disfrutéis de sus aventuras!"

La serie original de Harmon y Roiland sigue las desventuras de un científico, Rick, y su fácilmente influenciable nieto, Morty, quienes pasan el tiempo entre la vida doméstica y los viajes espaciales, temporales e intergalácticos.