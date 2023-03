Vuelven Oliver y Benji: el anime de 'Captain Tsubasa' tendrá temporada 2 y su tráiler promete que jugará en la Champions League

Si ya peinamos canas igual para nosotros la 'Captain Tsubasa' u 'Oliver y Benji' que tenemos en nuestros corazones es la serie de anime clásica, pero en 2018 David Production se lanzó al campo con un nuevo anime de 52 capítulos que adaptaba el manga de Yoichi Takahashi desde el principio (y sin campos de fútbol interminables).

Ya han pasado cinco añazos desde que se estrenó y la verdad es que con lo ocupado que ha estado David Production con 'JoJo's Bizarre Adventure' parecía que la continuación no iba a llegar nunca, hasta que otro estudio ha tomado el relevo.

De vuelta al campo

La temporada 2 de 'Captain Tsubasa' se centrará en el arco de la época Junior de los protagonistas, en el que se preparan para el Mundial Juvenil. Y teniendo en cuenta que quedan unos 12 volúmenes por adaptar de esta etapa del manga es muy posible que tengamos una temporada de alrededor de 25 capítulos.

Cambiamos de estudio de anime a Studio KAI, que aunque es bastante nuevo ya se ha hecho cargo de 'Skeleton Knight in Another World' y la nueva temporada de 'The Prince of Tennis', así que ya tienen experiencia en el terreno de los animes de deportes.

Por ahora no se ha confirmad mucho más, pero está previsto que la segunda temporada de 'Captain Tsubasa' se estrene en octubre de 2023, este mismo año. Entre 'Ao Ashi' y 'Blue Lock' está siendo una temporada muy buena para las series de fútbol, ahora habrá que ver si el regreso de Tsubasa consigue arrasar como han hecho estos dos.

En Espinof | Las series de anime más esperadas de 2023