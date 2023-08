Un jugador experto en los peores videojuegos encuentra por fin el escenario perfecto para lucirse: 'Shangri-La Frontier' desvela un tráiler explosivo y confirma su fecha de estreno

El verano dentro de nada pega sus últimos coletazos y tenemos el otoño a la vuelta de la esquina. Y con el cambio de estación, también arranca la nueva temporada de anime, y Crunchyroll no se ha dormido en los laureles anunciando sus primeros fichajes.

Y entre las series que ya tenemos aseguradas en la plataforma llega 'Shangri-La Frontier' para explotar los tropos de los animes de videojuegos.

Jugar a juegos basura termina teniendo su mérito

La trama de 'Shangri-La Frontier' sigue a Rakuro Hizutome, un joven que se ha especializado en "juegos basura" y los explota hasta convertirse en un maestro a pesar de que sea prácticamente imposible jugarlos con la cantidad de glitches y bugs que arrastran.

Cuando ya está quemado, empieza a jugar como el personaje Sunraku a 'Shangri-La Frontier', un juego de realidad virtual masivamente popular... y cuando entra en este mundo digital todas las habilidades que ha ido desarrollando con los juegos malos empiezan a ser increíblemente útiles para progresar en la historia.

'Shangri-La Frontier' comenzó en forma de novelas ligeras escritas por Katarina, y desde 2020 se publica como manga en la revista Weekly Shonen Magazine con dibujo de Ryosuke Fuji. Ahora C2C, el estudio de 'Handyman Saito in Another World' y 'Reincarnated as a Sword', se encarga del anime, que arranca el próximo 1 de octubre para abrir la temporada de otoño.

Por ahora el tráiler tiene bastante buena pinta, sobre todo si nos gustan los animes de fantasía y acción con un puntito geek. En principio parece que la temporada rondará entre los 22 y 25 capítulos que se dividirán en dos partes.

