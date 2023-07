Un guardián que busca venganza, una mansión habitada por fantasmas, y más: Crunchyroll calienta motores y anuncia sus primeros fichajes para la temporada de anime de otoño

Todavía queda casi medio año por delante y muchos estrenos de anime que están por caer. Aunque la temporada de verano ha venido cargadita, ya estamos con el ojo puesto en el otoño y sus novedades. Y para que no tengamos ni un día vacío en el calendario, Crunchyroll ya ha ido desvelando sus primeros fichajes para los próximos meses.

Cuatro fichajes otoñales

Aprovechando la Japan Expo de París, ya se han ido revelando algunas de las series de anime que podremos ver en unos meses, empezando por 'Frieren: Beyond End's Journey'. El anime de Madhouse es posiblemente uno de los fichajes principales que tenemos por ahora (y tiene una pinta tremenda muy prometedora), pero no va a ser el único.

Para octubre llega 'A Girl & Her Guard Dog' de estudio Project No.9 con un romance un poco extraño protagonizado por Isaku Senagaki, la nieta de un gran jefe del crimen organizado. Ella solo quiere ser una adolescente normal, con amigos y un noviete, así que se cambia a un instituto lejos de su ciudad. Sin embargo, uno de los líderes del sindicato criminal miente sobre su edad y consigue colarse como un estudiante en la misma escuela a la que irá Isaku.

También en octubre arranca 'Berserk of Gluttony', de ACGT, con un guardia de castillo cuya única habilidad es la glotonería... que no sirve para nada y solo le hace tener hambre constantemente. Las cosas cambian cuando un día derrota a unos bandidos y Fate descubre que puede absorber sus habilidades, con lo que empieza a escalar posiciones para vengarse de todos los que una vez se burlaron de él.

Está por confirmar la fecha de estreno, pero Crunchyroll también ha fichado 'The Demon Prince of Momochi House', lo nuevo de Studio Drive. La trama sigue a Himari Momochi, una huérfana que hereda las propiedades de su familia cuando cumple 16 años. El problema es que la casa de los Momochi existe entre el plano humano y el de los fantasmas, y ahora Hiimari es la protectora de ambos mundos. Pero claro, la casa ha sido ocupada por tres jóvenes que no le van a poner las cosas fáciles.

También en otoño llegarán el anime de 'Shangri-La Frontier' y la segunda temporada de 'The Faraway Paladin'. Todavía quedan muchos fichajes más por confirmar, así que podemos irnos preparando para una temporada de otoño que promete venir muy cargadita.

