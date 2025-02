La temporada 3 de 'One Piece' de Netflix todavía está en el aire, pero al actor de Zoro se le escapa lo que ya es un secreto a voces

Vamos camino de dos años desde que se estrenó en Netflix la primera temporada de 'One Piece' para romper la maldición de los malos live action de anime. Y aunque se ve que Matt Owens y su equipo planean adaptar al completo el manga de Eiichiro Oda, el futuro de la serie parece estar en el aire porque desde Netflix aún no se mojan confirmando más temporadas.

Pero tampoco lo ocultan

En su momento Netflix se lanzó rápidamente a confirmar la segunda temporada de 'One Piece'. Pero mientras que con 'Avatar: The Last Airbender' se tiraron a confirmar dos temporadas más de seguido, con Luffy les está costando un poquito más para despejar del todo el futuro de la serie.

Aunque desde dentro del equipo parece que son más positivos y Mackenyu, el actor que interpreta a Zoro en la serie, ha dejado caer que la tercera temporada ya estaría también en marcha.

"Tenemos más proyectos preparados para este año antes de empezar a rodar la tercera temporada de 'One Piece'. Pero no os puedo contar nada sobre eso, así que no va a ser muy divertido para vosotros", dijo Mackenyu en una entrevista reciente con Crunchyroll.

Asi que el reparto tiene clarísimo que la tercera temporada de 'One Piece' será una realidad y ya está haciendo sus planes para cuadrar sus calendarios. Y es que, en realidad, la tercera temporada de 'One Piece' ya es un secreto a voces e incluso ya aparece en el directorio del gremio de guionistas como un proyecto para 2025 y 2026, con lo que podemos asumir que o ya se está trabajando en los guiones o se comenzará muy pronto.

Katey Sagal, la Doctora Kureha en el live action, también confirmó que Crocodile aparecerá mucho más en la tercera temporada que en la segunda. Vamos, que el pescado está ya vendido pero parece que en Netflix están esperando el momento preciso para ponerle el lacito a la información y terminar de confirmarlo.

