Malas noticias para los fans de 'One Piece'. Netflix se tomará las cosas con calma para la temporada 2 y tardaremos aún más en llegar a Arabasta

Casi después de un año desde que se estrenó la primera temporada de 'One Piece' de Netflix, y ahora mismo se está rodando la segunda en Sudáfrica con todo el equipo reunido otra vez y nuevos fichajes ya confirmados.

Todavía queda mucho por anunciar sobre la segunda temporada del live action, pero Eiichiro Oda ha mandado un mensaje a los fans sobre sus expectativas para la serie... Y de paso nos ha tirado un cubo de agua fría anunciando que no llegaremos a ver Arabasta por ahora.

El desierto para la próxima

En su mensaje, Oda confirma que la serie está en producción y que la segunda temporada cubrirá los eventos de Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, la isla invernal en la que los Sombrero de Paja conocen a Chopper. No hay ninguna mención de Arabasta... así que podemos ya hacernos a la idea de que no llegaremos a verla hasta la tercera temporada de la serie.

Algunos fans ya han compartido su preocupación sobre lo muchísimo que va a terminar extendiéndose la serie, sobre todo si en Netflix y Tomorrow Studios continúan a este ritmo de estrenar una temporada cada dos años. Aunque por otro lado, también se está celebrando que 'One Piece' se va a tomar su tiempo con la saga y no parece que se quiera eliminar nada del material.

"Como con la última temporada, han hecho todo lo posible para prometerme que no estrenarán la serie hasta que esté satisfecho. Esto no está en el contrato, ¿sabéis? Es un acuerdo verbal", aseguró Oda. "Espero que podáis apreciar lo increíbles y decididos que son por mantener su palabra. Ciertamente han probado su habilidad para traer este mundo a la pantalla. ¡No puedo esperar a verlo!"

Oda también ha confirmado que estos días iremos recibiendo más noticias sobre el reparto de 'One Piece'. Empezando hoy 21 de agosto, y durante el 22 y 23 se irán anunciando más fichajes, y teniendo en cuenta que muchos rumores apuntan a que ya se ha encontrado a la Kureha que llenará a el vacío de Jamie Lee Curtis... Vamos a ir preparándonos para poner cara a más personajes en nada.

