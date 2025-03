'One Piece' se queda sin capitán, pero eso no va a impedir que la serie de Netflix siga adelante. "Ha sido demasiado"

Pocos trabajos más alienantes tiene que haber en el mundo que trabajar en una serie de éxito. Sí, te da reconocimiento, oro, fama y poder, pero a cambio tienes que regalarle algunos de los mejores años de tu vida en un trabajo sin hora de entrada y sin hora de salida: los showrunners lo son durante todos los días, a todas horas. Y, claro, es normal acabar absolutamente destrozado, aunque fuera el proyecto que llevabas esperando toda una vida.

¡Hasta siempre, nakama!

Es el caso de Matt Owens, el showrunner de 'One Piece' que ya ha anunciado que se baja del Going Merry después de la temporada 2. Owens, que anteriormente trabajó de guionista en Marvel para series como 'Agentes de SHIELD' o 'Luke Cage', ha subido una explicación a Instagram anunciando que el sueño de su vida ha llegado al final por puro agotamiento.

Los últimos seis años trabajando en 'One Piece' han sido un viaje que me ha cambiado la vida. Un sueño hecho realidad. También ha sido DEMASIADO. Así que me bajo del Going Merry para tomarme un descanso y centrarme en mí mismo y en mi salud mental. Muchas gracias a Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix y el reparto y equipo al completo por vuestra confianza, compañerismo y duro trabajo. Por ahora me voy a tomar un respiro, hacer terapia, intentar subir de nivel en 'Marvel Rivals' y volver como nuevo para las nuevas aventuras que me esperan. Gracias a todos los que me han apoyado. ¡Nos vemos realmente pronto!

Ha sido algo de mutuo acuerdo, como muestra el hecho de que la cuenta de Instagram de 'One Piece' se haya despedido de él en las Stories, añadiendo "Nos has puesto en el camino de algo verdaderamente especial". Obviamente, no ha dejado la serie sin nadie que lleve el timón: esta temporada 2 la ha hecho mano a mano con Joe Tracz, que será ahora el showrunner en solitario. Los fans tenían un cariño especial a Owens, un fan de verdad de 'One Piece', pero viendo que Netflix confía plenamente en la serie, no deberíamos tener nada de lo que preocuparnos en el viaje a Arabasta y Skypiea. A priori, al menos.

