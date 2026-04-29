'Depredador dominante', final explicado del nuevo pelotazo de Netflix con Charlize Theron y Taron Egerton. Qué ocurre con Sasha y cuál era el gran secreto de Ben

Ha llegado casi, casi de tapadillo a la plataforma, pero 'Depredador dominante' ('Apex') ya se ha convertido en el último bombazo de Netflix. Tras su estreno el pasado 24 de abril, el thriller de supervivencia con Charlize Theron y Taron Egerton se ha convertido en la película número 1 en 86 países con un nuevo bombazo instantáneo.

La cinta se centra en Sasha, el personaje de Theron, una escaladora que viaja por el mundo buscando su próximo chupinazo de adrenalina y llega a un parque nacional de Australia para cumplir una aventura que tenía pendiente.

¡Aviso! A partir de aquí van spoilers de 'Depredador dominante'

Instinto de supervivencia

En la zona que planea explorar Sasha ha habido una serie de desapariciones, y pronto termina convirtiéndose en la nueva potencial víctima de un asesino en serie que disfruta dando caza a víctimas humanas. Y es que Ben de primeras parece otro explorador inofensivo, pero utiliza un terreno que conoce bien para sacar su vena más sádica en un juego de supervivencia.

En un primer momento, Sasha apunta a convertirse en una víctima más al encontrarse en una situación tremendamente vulnerable en la que está a merced de Ben. El asesino incluso llega a arrastrarla a su guarida, en la que Sasha descubre que Ben lleva años cazando campistas y que todos los desaparecidos de la zona son obra suya. Y con un giro retorcido más, el snack de carne que le ofreció en su campamento está hecho con los cuerpos de sus víctimas.

Aunque 'Depredador dominante' no hace demasiado hincapié en su psique, nos deja ver que Ben es un hombre muy perturbado que ha dotado su cacería de un espíritu ritualista. Incluso ha afilado sus dientes para seguir las costumbres de "tribus nativas", como dice él, y lleva muchos años perfeccionando sus asesinatos, que empezaron con su propia madre como su primera víctima.

Poco a poco Sasha logra darle la vuelta a la tortilla según va utilizando su propio conocimiento del entorno y adaptarse al juego de Ben. Cuando este la está preparando para un asesinato ritual, Sasha le muerde y arranca un trozo de oreja, consiguiendo huir de vuelta al río.

En este punto, Ben y Sasha están atados, pero logran sobrevivir a la corriente y Sasha tiene una última oportunidad de escapar cuando escalan juntos el desfiladero. Sasha es una escaladora con mucha más experiencia, y las horas pesan sobre Ben, hasta que al final Sasha suelta el arnés que les une y este cae al fondo del barranco.

Es una victoria emocional y física para Sasha, quien se ha librado del psicópata que había convertido su aventura en una pesadilla, y también ha conseguido saldar una deuda con Tommy, su antiguo compañero de escaladas.

"Cuando llegué a la cima, seguía pensando en lo loca que es la historia", dijo Theron sobre el final de la película. "Es una historia loquísima, y tienes que ponerte en el lugar del personaje para poder hacer esa escalada final. No puedes evitar pensar en lo que has experimentado. No debería estar viva, me he cruzado con este psicópata, pero ahora estoy aquí. Su vida entera pega un vuelco en ese momento."

'Depredador dominante' deja claro que Sasha ha conseguido sobrevivir, a pesar de todo lo que tenía en contra. Y que, ahora que ha superado esta aventura quizás por fin decide que es el momento de llevar una vida más tranquila y retirarse a tiempo. Por su parte, la película también nos deja un plano bastante aplastante sobre el destino de Ben: está muerto y sus días como cazador han terminado.

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