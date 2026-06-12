El crossover inesperado (e ilegal) entre 'Supergirl' y 'Star Wars' que se ha convertido en uno de los errores de márketing más increíbles de la historia

Nadie tiene muy claro de quién ha sido la culpa, pero el márketing de 'Supergirl' ha cometido uno de los peores errores posibles: sacar como propia la imagen de un personaje de otra película... ¡De una productora rival! Sí, tal y como suena: en una imagen colgada en su web, Bilquis Evely, autora del fantástico cómic 'Supergirl: La mujer del mañana', ha colado una criatura de 'Star Wars', y claro, se ha liado parda. ¿De quién es la culpa real? Me temo que eso es algo que posiblemente nunca sabremos.

En una Metrópolis muy, muy lejana...

La criatura de 'Star Wars' en cuestión es Lexo Sooger, que se creó para 'Los últimos jedi' pero finalmente Rian Johnson decidió no utilizar, y al que se le puede ver en las escenas eliminadas. De hecho, su primera aparición oficial en la saga es en la novela 'Canto Bight', así que, como podrás adivinar, era un personaje bastante oscuro hasta para los fans más acérrimos... si no fuera porque Evely ha copiado una de sus imágenes tal cual en pose, cuerpo y accesorios. No hay ninguna duda, vaya.

Al principio hubo quien creyó que había un acuerdo especial entre Warner y Disney, y que en la película la heroína viajaría a una galaxia muy, muy lejana. Por supuesto, pronto se demostró que no era así, y la teoría actual con más fuerza indica que, ya que hay un personaje similar en la película (se puede ver en los tráilers que presentan a Lobo), le mandaron la imagen a Evely como guía... olvidándose de decirle que no era el diseño final, sino uno similar. Nadie se dio cuenta a lo largo del proceso, hasta que llegó a Internet, y enseguida hubo quien dijo "¿Ese es el mismísimo Lexo Sooger?". Hay gente para todo.

Al final, DC ha hecho lo correcto y eliminado el dibujo de su web, preguntándose en qué momento falló la comunicación y acabaron haciendo el más absoluto de los ridículos. Un crossover absolutamente inesperado que ha culminado de una manera catastrófica.

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