'La casa en el árbol' exprime al milímetro su presupuesto y logra sorprender. Es un slasher original que aborda sin rodeos la identidad de género

No siempre se necesita un presupuesto millonario para sorprender al público. A veces, con un pequeño presupuesto y una buena idea es suficiente. Así podríamos describir el punto de partida de 'La casa en el árbol', una de esas películas de terror españolas que ni es perfecta ni pretende serlo, pero no lo necesita.

Se nota bastante el presupuesto ajustado en algunos momentos, especialmente en lo visual y en cómo resuelve ciertas escenas, pero también hay algo claro desde el principio, como el hecho de que los actores funcionan realmente bien, especialmente Sandra Escacena, y eso sostiene gran parte del conjunto. Hay ideas interesantes, una apuesta por el género que intenta salirse de lo habitual y una perspectiva de género que le da un enfoque distinto. Y se estrena el 8 de mayo.

Terror con perspectiva de género

Dirigida por Luis Calderón, la película se centra en Ale, que vuelve un año después a la casa en el árbol donde murió su pareja convencida de que aquello no fue un accidente. Y lo que arranca como una investigación casi íntima sobre el duelo y la culpa se transforma poco a poco en una historia mucho más extraña, donde entran en juego la niebla, las leyendas del bosque y una presencia que parece ir más allá de lo racional.

Es evidente que no estamos ante una gran producción, y eso a veces juega en contra en la puesta en escena o en ciertos efectos especiales. Pero para mí, el reparto compensa bastante esas limitaciones. Sandra Escacena -que ya trabajó en 'Verónica'- vuelve a demostrar que se mueve muy bien en el terror, y el resto del elenco mantiene el tipo incluso en los momentos más difíciles de sostener.

Sin embargo, si tuviera que destacar algo sería cómo la película trabaja la identidad de la protagonista y el trauma desde una perspectiva de género. En ese sentido, hay una intención clara de construir algo diferente dentro del terror. Sin embargo, el hecho de que el plottwist final esté ligado a su identidad no termina de convencerme del todo, sobre todo por cómo se plantea como una revelación narrativa.

También me llamó la atención cómo la protagonista sobrevive a absolutamente todo. Sin entrar en spoilers, Ale lo aguanta todo, lo esquiva todo y vuelve a ponerse en pie una y otra vez -incluso cuando es físicamente imposible-.

Más allá del terror físico, la película juega constantemente con el trauma y la culpa. Porque el enemigo no siempre es algo tangible, también está en la inseguridad, en lo no resuelto y en lo que la propia protagonista arrastra. En ese sentido, la amenaza funciona tanto como elemento sobrenatural como metáfora emocional.

En conjunto, 'La casa en el árbol' es una película algo irregular, pero hay que reconocer que tiene personalidad y sabe sacar pecho de ella. No siempre acierta en el tono ni en sus decisiones más arriesgadas, pero sí consigue mantener el interés y ofrecer algo distinto dentro del terror español reciente. Es corta -apenas 80 minutos-, directa y entretenida y creo que no se le puede pedir más.

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