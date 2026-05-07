¡'El retorno de las brujas' tendrá tercera parte! Disney reconoce el error que cometió con la secuela anterior y se plantea un estreno a la altura

Tengo que confesar que 'El retorno de las brujas 2' ('Hocus Pocus 2') no me gustó demasiado. De hecho, me pareció el peor tipo de secuela tardía: esa que vive de las rentas de la anterior y no se molesta en crear nada nuevo, repitiendo los gags y tics de la película anterior. Casi 30 años después de la original, la magia no estaba ahí, pero se hizo la brujería, dio buenos resultados en Disney+ y, por supuesto, ha llevado a algo inevitable: la confirmación de que tendremos tercera parte.

Son un poco brujitas

Por supuesto, 'El retorno de las brujas 3' no se podría hacer sin sus protagonistas, y Variety ya ha confirmado que Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy volverán a la carga una vez más. Tiene lógica: la segunda parte arrasó con 2700 millones de minutos vistos en su primer fin de semana, y a día de hoy aún es la película original de Disney+ más vista en sus primeros tres días en la plataforma. Lógicamente, van a intentar que la alquimia de la nostalgia funcione otra vez.

La noticia no es precisamente inesperada. De hecho, el pasado otoño Midler ya afirmó que había leído el borrador del guion (al que calificó como brillante) y Parker fue en la misma dirección: "Están trabajando en ello. Donde va Bette, voy yo. Es como una niña de 13 años con una bici nueva". De momento, lo único que se sabe es que en Disney están pensando convertir esta tercera entrega en un estreno en cines por todo lo alto, en lugar de marginarlo en el streaming.

De momento, el proyecto ha firmado a sus tres protagonistas y está en las primeras fases de desarrollo, así que no esperéis verlo pronto. De lo que no sabemos nada aún es de la serie de televisión spin-off que David Kirschner, creador de la franquicia, insinuó en 2022. Si 'El retorno de las brujas 3' tiene éxito, pueden dar por hecho que les van a aprobar todas las secuelas que quieran.

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