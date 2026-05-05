El final de 'The Boys' repite la jugada de 'Stranger Things' y además Amazon adelanta el estreno del último episodio de la serie

Quedan apenas un par de semanas para que digamos adiós para siempre a 'The Boys', una de las series de superhéroes más importantes de todos los tiempos. En Prime Video son muy conscientes de ello y han decidido seguir el mismo camino de Netflix con 'Stranger Things' y estrenar el episodio final de la serie también en cines.

Eso sí, Amazon ha decidido que el último episodio de 'The Boys' pueda verse en pantalla grande el 19 de mayo de 2020, el día antes de su lanzamiento en Prime Video, por lo que tocará estar muy atentos a no comernos ningún spoiler a través de redes sociales. Porque todos sabemos perfectamente que los habrá en cuanto alguien haya podido verlo.

En cines... pero sólo en Estados Unidos

No obstante, la llegada de 'The Boys' a los cines está por ahora confirmada solamente en Estados Unidos en salas con tecnología 4DX de cadenas como Regal, AMC, B&B, Marcus, Cineplex, Cinema West, Cinepolis y Regency. En España hay algunas salas que disponen de ella, pero habrá que ver si este movimiento afecta al final a otros países o no.

De hecho, lo más probable es que así sea, ya que el lanzamiento en cines se enfrenta al mismo problema que tuvo el del final de 'Stranger Things': no se pueden cobrar las entradas por un tema contractual. El procedimiento fue reservar sus asientos a cambio de 20 dólares, lo cual también les proporcionaba un vale para gastar en la tienda de los cines.

Es de esperar que la iniciativa de Prime Video tenga una buena acogida, pero ya veremos si iguala a la de Netflix con 'Stranger Things', la cual generó ingresos por valor de más de 25 millones de dólares.

En Espinof | Las mejores películas de Prime Video en 2026

En Espinof | Las mejores series de Prime Video en 2026