Christopher Nolan pone toda la carne en el asador en el nuevo tráiler de 'La odisea'. La película promete ser la mayor épica de 2026

Con algo de nocturnidad desde Universal acaban de lanzar el nuevo (¿y van ya 3?) tráiler de una de las películas más esperadas de este 2026. Y, visto lo visto y no siendo yo un fan fatal de Christopher Nolan, puede que nos encontremos con una de las grandes épicas de estos tiempos: 'La odisea'.

Un adelanto que, la verdad, ya empieza a contar bastante más de lo que debe, al menos a mi juicio, en lo que el metraje nos lleva por Troya, Ítaca y los tejemanejes de Antínoo (Robert Pattinson), y algunas de las numerosas vicisitudes que vive Odiseo (Matt Damon) y su tropa, incluyendo lucha con gigantes y con el cíclope.

"No es una historia sino LA historia"

Imágenes que acompañan a un diálogo entre el protagonista y Calipso, la ninfa de Ogigia interpretada por Charlize Theron, y que coinciden con las mostradas en la pasada CinemaCon. En el evento, Nolan respondió por qué decidió adaptar la monumental epopeya de Homero:

«Es una historia que ha fascinado a generaciones enteras durante 3000 años; no es una historia, sino LA historia. Quería agarrar la emocionante oportunidad de traerla al público cinematográfico moderno.»

Por otro lado, Nolan también bromeó diciendo que era más fácil decir qué estrella de Hollywood no estaba en la película... y no es para menos ya que además de un reparto principal formado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya y Charlize Theron también se encuentran Mia Goth, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Himesh Patel o Elliot Page entre otros.

'La odisea' se estrena en cines el 17 de julio.

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